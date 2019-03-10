Российские интернет-тролли меняют стратегию вмешательства в выборы в других странах

Основная тактика делается на политические распри в обществе накануне выборов.

Российские интернет-тролли планируют вмешательство в выборы в США в 2020 году и меняют стратегию, создавая фейковые аккаунты для распространения сообщений, которые усиливали бы политические распри в обществе, «Bloomberg» сообщает об этом ссылаясь на экспертов по кибербезопасности.

Связанное с Кремлем Агентство Интернет-исследований может быть среди тех, кто пытается обойти введенные компаниями, включая Facebook Inc. и Twitter Inc. меры по поиску и удалению фейкового контента, созданного хакерами, чтобы посеять раскол среди американского электората в президентской кампании 2016 года.

«Вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, мы видим, что они распространяют контент», – сказал Джон Хультквист, директор по аналитическому анализу в FireEye Inc.

«Таким образом, контент не обязательно фейковый, и это дает им возможность прятаться за кого-то другого», – добавил он.

По словам старшего исследователя угроз в Symantec Corp. Кэндида Вуэста, другие хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества учетных записей в социальных сетях, которые выглядят, как настоящие, а также правдоподобных подписчиков и «лайков» для них.

Несмотря на то, что скрытые усилия по распространению разобщающего контента, созданного другими, не являются новой техникой, хакеры и тролли, похоже, в значительной степени используют ее в преддверии следующих президентских выборов в США.

Вуэст сообщил, что он заметил сокращение количества случаев создания нового контента с помощью поддельных учетных записей с 2017 по 2018 год и переход к созданию массовых подписчиков, которых можно было бы использовать в качестве площадок для распространения, сеющих раскол сообщений, в 2020 году.

Директор ФБР Кристофер Рэй, выступая во вторник на конференции RSA в Сан-Франциско, заявил, что социальные сети остаются основным средством влияния иностранных игроков на выборы в США, и бюро работает с компаниями по этой проблеме.

«Что практически не ослабевает и только усиливается в ходе избирательных циклов – это кампания по злонамеренному иностранному влиянию, особенно с использованием социальных сетей», – сказал Рэй.

«Это продолжается, и мы готовимся к тому, что это продолжится и будет расти к 2020 году», – отметил он.

При этом устранение иностранных кампаний влияния остается трудной задачей для руководства социальных сетей.

Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности в Facebook, сказал, что контроль этих попыток является «невероятно сложным балансом».

Он объяснил, что компаниям нужно найти способы создать трудности для злоумышленников, пытающихся влиять на дискуссию, без одновременного осложнения публичного обсуждения для пользователей.

«Bloomberg»