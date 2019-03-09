Российский террорист Гиркин продает медаль полученную за оккупацию Крыма

Сам террорист называет эту награду негосударственной, полученной от олигарха Малофеева и ссылается на материальные проблемы вынуждающие его продать «реликвию».

Бывший «министр обороны» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» (ДНР), глава общественного движения «Новороссия» Игорь Гиркин, известный больше по своему псевдониму «Стрелков», выставил на продажу медаль, которой его наградили за присоединение Крыма к России. Информация об этом есть на сайте «Numismat.Ru».

«Медаль в память воссоединения Крыма с Россией в 2014 г. Неизвестное производство, 2014 г. Золото 750-й пробы (на гурте — «750»), литье, гравировка; 79,23 г. Диаметр 51,2 мм. На гурте гравировано: «Б.Ф.С.В.В.» и номер 4. Сохранность отличная, медаль вложена в оригинальную коробку из полированного дерева», – говорится в информации к аукциону.

Стартовая цена медали – 1 млн рублей, аукцион пройдет 13 апреля.

«Медаль является негосударственной наградой Благотворительного фонда святителя Василия Великого, вручалась лицам, внесшим наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию. Представленный экземпляр медали был присужден И.И. Стрелкову», – подчеркивается в информации к аукциону.

На своей странице «ВКонтакте» Гиркин подтвердил, что продает награду.

«Да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне предпринимателем, основателем «Фонда Святителя Василия Великого» Константином Малофеевым еще весной 2014 года – до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу «залатать» имеющимися наличными средствами», – написал он в комментариях к одной из записей на своей странице.

Игорь Гиркин является руководителем общественного движения «Новороссия» с 2014 года. До этого, с мая по август того же года, он занимал должность министра обороны самопровозглашенной ДНР.

Напомним, что недавно Гиркин заявил, что может поговорить с президентом Украины Петром Порошенко, только на допросе.

«Украинско-Российское обозрение»