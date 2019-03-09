Итальянское правительство работает над отменой санкций против России

Итальянский премьер заявляет о «неэффективности санкций и вреде от них для экономики его страны».

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте утверждает, что правительство в Риме работает над тем, чтобы отменить действие международных санкций против России. Он заявил об этом во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе, передает Reuters.

Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью.

По его словам, ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Напомним, что правительство Италии уже неоднократно заявляло о необходимости ослабления или снятия санкций с России.

«Reuters»