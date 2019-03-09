В СБУ объяснили причину запрета на въезд в Украину австрийскому журналисту

В СБУ подчеркивают, что основная причина – это обеспечение безопасности журналиста. Сам Вершютц «отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине».

В Службе безопасности Украины объяснили причину запрета на въезд в Украину австрийском журналисту Кристиану Вершютцу. Информацию о запрете в СБУ подтвердили 9 марта на странице в Facebook.

«Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста», – заявили в СБУ.

При этом в ведомстве напомнили, что сам Вершютц «отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине».

«Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране СБУ, в соответствии с законодательством, приняла решение о запрете ему на въезд», – говорится в сообщении.

СБУ підтверджує інформацію про заборону австрійському журналісту Крістіану Вершютцу в’їзду в Україну терміном на один… Опубліковано Служба безпеки України Субота, 9 березня 2019 р.

Кристиан Вершютц является руководителем украинского бюро австрийского телеканала ORF. Ранее сообщалось, что в течение последних четырех лет он посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и оккупированный Крым через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации.

Также, по информации нардепа Ольги Черваковой, Вершютц освещал события в Украине, используя штампы кремлевской пропаганды, тиражировал фейки «Раша тудей», которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют «ополченцами».

СБУ