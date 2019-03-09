Чей Новгород? Как Украине следует правильно вести гибридную войну против России

В отличие от России, где продуцировались и откуда соседям навязывались имперские мифы, Украина только сейчас возвращает свою историю, украденную Москвой.

В Институте национальной памяти Украины инициируют разработку законопроекта об избавлении от имперского наследия. Его цель – создать законодательные механизмы для проведения вслед за декоммунизацией деколонизации, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

При этом ученые говорят, что аналогов, на которые могла бы опираться Украина, нет. И здесь они правы, ведь в нашем случае колонизатор не совсем традиционный. Россия просто украла значительную часть нашей истории, а вместе с ней и наши исконные земли.

При этом вся имперская историография, а ныне российская, плодила мифы, которые, к сожалению, воспринимаются научным сообществом как истина. Один из них – Киевское средневековое государство было колыбелью трех братских народов. Но после его упадка из-за междоусобиц и татарского нашествия центр государственности сместился в Москву.

Таким образом, Москва как бы является исторической продолжательницей традиции Руси. Отсюда и другие мифы – о религиозной и языковой общности, о славянском единстве, которое Запад – враг Руси (хотя врагом Руси был не он, а различные орды, приходившие с востока) – пытается расколоть. Собственно, мы говорим о скрепах «русского мира». И если начинать деколонизацию, то проводить ее необходимо в направлении делигитимации имперской истории, в которой Украине – прямой наследнице Киевского государства – отводилась второстепенная роль.

Хорошо известно, что Киевское государство, существовавшее с конца ІХ до середины ХІІІ в., объединило земли от Черного до Балтийского морей. Киевские князья садили править своих сыновей в Новгороде, Муроме, Смоленске, Ростове, Полоцке, Ярославле, Суздали и многих других городах. Часть этих земель сегодня находится в Беларуси, но большая часть – в России. Они были захвачены и колонизированы Московским государством, имеющим исторические корни в государстве Киевском, однако не являющимся его правопреемником.

Можем ли мы предъявить претензии на Новгород, Смоленск, Муром, Белгород? Кто-то скажет, что даже если такие претензии возникнут, то всерьез их не воспримут. Однако не все так однозначно, как представляется на первый взгляд.

Скажем, Япония десятилетиями отстаивает незаконность присвоения Курил и Сахалина, этот вопрос возникает при каждых переговорах, и пока Москва не пойдет на уступки, нормальных отношений у РФ с Японией не будет. Весь мир знает: хотя на карте острова окрашены в цвета России, они спорные. То есть рано или поздно Япония может вернуть их, восстановив историческую справедливость.

Точно так же Украине никто и ничто не мешает предъявить права на все земли, входившие в состав Киевского государства. Но не только заявить о том, что они были незаконно аннексированы, но и активно убеждать в этом мировое сообщество.

Еще 20 лет тому назад только немногие страны признавали Голодомор геноцидом украинского народа, сегодня таких почти 20, еще больше стран признали Голодомор преступлением против человечности и осудили его. Это результат не только дипломатии, но и ученых, которые вынесли вопрос о геноциде украинцев в годы сталинского террора на уровень мирового научного обсуждения.

То же самое следует сделать со всей историей Украины – мир должен услышать ее в нашем понимании, как процесс незаконного присвоения Москвой наших территорий, нашей церкви, нашей государственности. Начиная с княжеских времен и до современности: в средние века украли Новгород и Смоленск, в XX в. – Кубань, Стародубщину, в XXI в. – Крым и пытались украсть Донбасс.

На этой неделе группа депутатов Верховной Рады зарегистрировала проект постановления об обращении украинского парламента к ООН, международным организациям и парламентам стран мира с просьбой осудить нарушение прав коренных народов Российской Федерации.

Речь идет о моральной поддержке марийцев, татар, башкир, ингушей, бурятов, представителей других народов, возрождение национального сознания которых жестко преследуется Кремлем. Правильная инициатива: эти народы должны знать, что Украина – их союзник в борьбе за национальное самоопределение.

Точно так же можно принять закон об аннексированных Москвой украинских землях, куда включить полный перечень того, что у нас было украдено за долгие годы соседства с агрессором. Это будет сигнал жителям регионов, пока еще входящих в РФ, что на Москве свет клином не сошелся, – любое пробуждение самосознания (национальное, региональное) в России приближает конец этой империи.

И нам это выгодно. В том числе и для противостояния гибридной войне – ничто так не плющит путинский режим, как подрыв его скреп. Потому и необходима ликвидация лжеисториописания о «государстве Российском».

Сетевой Оракул, «Деловая Столица»