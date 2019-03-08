«Отбелить» российский криминал. Откровения владельца кремлевской «прачечной» Вардняна

Рубен Вардянян благодарит за поддержку и веру в него.

Бывший председатель совета директоров «Тройки» иронизирует: мол, в обличительных материалах «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел – круглое и зеленое». Он не исключает, что встретится с оппонентами в суде, о чем уже призадумались «наши юристы». Но по сути Рубен Карленович ничего не отрицает, в чем легко убедиться, читая его открытое письмо, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Варданян предлагает вспомнить, «в какое время мы жили», но времена, как известно, не выбирают, выбор обычно совершает человек. Он предостерегает от того, чтобы «оценивать деятельность «Тройки» вне исторического, экономического и делового контекста, меряя ее мерками сегодняшнего дня», но эта фраза вообще непонятна.

Обвинения, предъявляемые руководству инвестиционного банка, касаются только путинской эпохи, а она продолжается, контекст не изменился. Пишущий утверждает, будто «во многих публикациях», посвященных нынешнего скандалу, подчеркивается его «армянское происхождение», но в расследовании консорциума OCCRP нет ни малейших следов ксенофобии или хоть намека на козни армян. Там говорится совсем о другом.

Более всего о том, как через офшорные фирмы, созданные банком «Тройка-диалог», из России выводились миллиарды долларов. Об именах и явках выгодоприобретателей, среди которых засветились и неизбежный виолончелист Ролдугин, без которого уже немыслимо представить ни одной серьезной банковской проводки, и безвестный Тихомиров, и родня экс-губернатора Самарской области Артякова, давнего знакомца главы госкорпорации Сергея Чемезова.

О сделках по оплате энергетических неликвидов РАО «ЕЭС», озолотивших топ-менеджмент компании. О европейских банках, числом более десяти, причастных к этой афере, чьи акции обрушились после публикации OCCRP.

А также о людях, расплатившихся жизнью за то, что пытались разоблачить махинаторов. Об австрийце Эрихе Ребассо, владельце компании Schulhof Investigation, который в 2008 году оформлял явку с повинной в полицию, сознаваясь в связях с российской мафией, а четыре года спустя был похищен и убит.

И про нашего соотечественника Сергея Магнитского, которого замучили в тюрьме после того, как он обвинил своих обвинителей в хищении средств из российского бюджета. Часть этих денег, 130 миллионов из 5,4 миллиарда рублей, тоже ушла на счета офшорной империи «Тройка-диалог» – через австрийский Raiffeisen Bank International, и на него теперь подал заявление в полицию Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, с которым сотрудничал Магнитский.

Все эти сообщения, ясное дело, крайне неприятны Рубену Варданяну, дорожащему своей репутацией чуть ли не единственного порядочного российского банкира. При том что львиную долю средств, выводимых за рубеж, он тратил на себя, на своих близких и друзей, на благотворительные и другие проекты, и это вроде не противоречило нашим законам.

Тем не менее репутация его страдает, если не уничтожается одним лишь упоминанием о том, что его компания, проданная в 2012 году Сбербанку, при нем и после него являлась «кошельком» Кремля. Допустим, для Юрия Ковальчука с его банком «Россия» или для Костина, возглавляющего ВТБ, подобные истории были предметом гордости, доблести и геройства. А Рубен Карленович чувствует себя оскорбленным, что говорит только в его пользу. Но больше в его пользу, к сожалению, ничего не говорит.

Да и могло ли быть иначе? В конце концов он ведь прав: вне исторического, экономического и делового контекста ни о ком в принципе судить нельзя, а ситуация такова, что у миллиардеров наших сегодня просматриваются лишь четыре методики взаимоотношений с властью.

Либо тюрьма. Либо эмиграция с обрубанием всех и всяческих канатов. Либо тесное и радостное взаимодействие, вплоть до попадания в санкционные списки. Либо «честный бизнес», как у Варданяна.

Это когда, быть может, неохотно, но неукоснительно исполняешь все просьбы аффилированных с Путиным виолончелистов. Надеясь, что тайна вкладов будет соблюдена и о том, с кем приходилось делиться офшорным баблом, некруглым, но зеленым, никто никогда не узнает.

Увы, холодная война не способствует сохранению тайны вкладов, и Варданян стал далеко не первой жертвой на этой войне. И не последней. В феврале в Конгресс США внесены целых два законопроекта, предусматривающих составление доклада о личном состоянии президента РФ, и это значит, что жертв еще будет немало.

Незапятнанных практически не останется. За исключением разве что самого Владимира Владимировича, к которому давно уже никакая грязь не прилипает. Некуда ей там прилипать, и потому он избавлен от переживаний, свойственных людям, которые еще вчера считались беспорочными.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»