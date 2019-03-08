В Сирии погиб российский полковник воевавший против Украины на Донбассе. Выявлены причины «падежа» командного состава «ихтамнетов»

Российская группировка в Сирии продолжает нести потери в следствии низкого уровня боевой подготовки. В результате погибают даже представители командного состава, уже отличившиеся в войне против Украины.

Командованием ВС России тщательно скрываются факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений, а также данные об обстоятельствах, которые приводят к потере личного состава в зонах ведения боевых действий, сообщил на своей странице в Facebook координатор «Информационного Сопротивления», нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук.

Так, по данным группы «Информационное Сопротивление», 22 февраля 2019 года на территории Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли четыре военнослужащих ВС России.

Среди погибших – полковник Альберт Омаров, командир 3 отдельной бригады специального назначения, пункт постоянной дислокации которой находится в городе Тольятти.

Командованием ВС России тщательно скрываются факты низкого уровня боевой подготовки своих подразделений, а также данные… Опубліковано Dmitry Tymchuk Пʼятниця, 8 березня 2019 р.

Полковник Омаров был назначен на должность командира бригады 5 лет назад, с февраля 2014 года, с началом российской агрессии против Украины. Принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины, организовывал подготовку диверсионно-разведывательных групп, которые действовали на территории нашей страны.

Как результат, по нашей информации, командованием ВС РФ принято решение отстранить от исполнения обязанностей командующего межвидовой группировки ВС России в Сирийской Арабской Республике главнокомандующего Воздушно-Космических сил России генерал-полковника Сергей Суровикина. При том, что данный генерал был назначен на должность менее месяца назад – в феврале этого года.

Дмитрий Тымчук, Facebook