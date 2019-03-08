«Россия несет мир, а не агрессию, все остальное – миф». Оруэлловские комментарии от Захаровой

МИД России накануне 8 марта сделал устами своего «легендарного» спикера Захровой ряд заявлений о «миролюбивости российской политики».

В преддверии 8 марта российский МИД сформулировал главную суть внешней политики: любое возражение называется антироссийской пропагандой или выдумкой. Мария Захарова, в канун праздника делает заявления в духе оруэлловских персонажей – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Однако в одном Захарова права, мир на Евразийском континенте и особенно в Европе – действительно зависит от России. Только если эта страна откажется от своей агрессивной политики.

Спикер МИД России традиционно не смогла не упомянуть об Украине, вспомнив оккупированный Донбасс и срыв мирного процесса. Как обычно, именно Украина, по версии МИД России, – виновата в срыве процесса мирного урегулирования на Донбассе.

И на этот раз известный снайпер-журналист Деки тоже присутствовал на брифинге МИД России и задавал вопросы про ОРДЛО.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»