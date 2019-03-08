В оккупированном Крыму «вежливые люди» дарили женщинам цветы

Такую акцию в преддверии 8 марта организовал «депутат» Госдумы России от оккупированного Крыма.

В центре Симферополе 7 марта появились люди в военной форме без отличительных знаков, которые раздавали женщинам цветы и поздравляли их с наступающим Международным женским днем. Инициатор акции, депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек написал об этом на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фото и видео акции.

«Идея эта мне пришла неожиданно. Я решил, что наших любимых женщин в преддверии 8 марта нужно чем-то порадовать, тем более еще накануне пятилетия воссоединения Крыма с Россией. И «Вежливые люди», вежливые – в самом прямом смысле этого слова что тогда, что сейчас – и яркие тюльпаны – вызвали улыбки на лицах», – написал Бальбек в канун пятой годовщины оккупации и аннексии Крыма Россией.

Он также отметил, что подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов полностью поддержал проведение такой акции.

Пять лет назад, надо заметить, спокойное проведение праздника Международного женского дня, 8 марта, обеспечили именно "… Опубліковано Русланом Бальбеком Четвер, 7 березня 2019 р.

В феврале 2014 года на полуострове появлялись люди в военной форме без отличительных знаков, которые блокировали действия украинских войск. В Украине их называли «зелеными человечками». Позже президент России Владимир Путин признал, что «вежливыми людьми» были сотрудники Вооруженных сил России.

На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года состоялся непризнанный миром «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это “восстановлением исторической справедливости”. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

«Украинско-Российское обозрение»