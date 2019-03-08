Пророссийскому журналисту из Австрии запретили въезд в Украину на год

СБУ считает тележурналиста Вершютца угрозой национальной безопасности.

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну руководителю украинского бюро австрийского телеканала «ORF» Кристиану Вершютцу. Причиной является угроза, которую он представлял для национальной безопасности. Первый замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова сообщила об этом на своей странице в Facebook.

«Шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину на 1 год. Об этом сообщают мои источники в Службе безопасности Украины», – написала она.

АВСТРІЙСЬКОМУ ЖУРНАЛІСТУ, ЩО ПРАЦЮВАВ ПО КРЕМЛІВСЬКИХ ТЕМНИКАХ, ЗАКРИЛИ В'ЇЗД В УКРАЇНУ НА 1 РІКШефу українського бюро… Опубліковано Olga Chervakova Четвер, 7 березня 2019 р.

«От начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от «Раша тудей», которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют «ополченцами», – сообщила Червакова.

Также иностранец, по информации депутата, в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и оккупированный Крым через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации.

«Украинско-Российское обозрение»