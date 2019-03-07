На Азовском море зафиксированы случаи отказа навигационного оборудования морских судов

Отказы оборудования происходили на гражданских судах, при этом поблизости были замечены российские военные корабли.

На Азовском море в течение последнего месяца зафиксировано три случая отказов систем навигации, сообщает «Український мілітарний портал».

«На протяжении последнего месяца на Азовском море зафиксированы три случая отказов системы навигации GPS и морской автоматической идентификационной системы AIS», – говорится в сообщении.

Информацию о помехах в работе этих систем обнародуют экипажи гражданских торговых судов, следующих в порты в Азовском море.

Последний такой случай был зафиксирован 6 марта западнее Белосарайской косы. Согласно сообщению, предыдущие жалобы от моряков фиксировались 5 марта и 20 февраля 2019 года.

В то же время, команды гражданских судов обнародовали информацию, что российская система навигации «Глонасс» работает здесь без сбоев.

«Вблизи этого района также были зафиксированы два корабля Военно-морского флота России. В радиоэфире они зафиксированы как «Бугель 66» и «Бугель 029», – сообщает портал.

Ранее случаи отказов GPS фиксировались во время учений НАТО Trident Juncture-2018. Согласно данным норвежских оборонных сил, сигнал, создающий помехи в работе GPS, исходил из Кольского полуострова в России.

«Український мілітарний портал»