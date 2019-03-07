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Новости

На Азовском море зафиксированы случаи отказа навигационного оборудования морских судов

«Український мілітарний портал»
07 марта 2019

Отказы оборудования происходили на гражданских судах, при этом поблизости были замечены российские военные корабли.

На Азовском море в течение последнего месяца зафиксировано три случая отказов систем навигации, сообщает «Український мілітарний портал».

«На протяжении последнего месяца на Азовском море зафиксированы три случая отказов системы навигации GPS и морской автоматической идентификационной системы AIS», – говорится в сообщении.

Информацию о помехах в работе этих систем обнародуют экипажи гражданских торговых судов, следующих в порты в Азовском море.

Последний такой случай был зафиксирован 6 марта западнее Белосарайской косы. Согласно сообщению, предыдущие жалобы от моряков фиксировались 5 марта и 20 февраля 2019 года.

В то же время, команды гражданских судов обнародовали информацию, что российская система навигации «Глонасс» работает здесь без сбоев.

«Вблизи этого района также были зафиксированы два корабля Военно-морского флота России. В радиоэфире они зафиксированы как «Бугель 66» и «Бугель 029», – сообщает портал.

Ранее случаи отказов GPS фиксировались во время учений НАТО Trident Juncture-2018. Согласно данным норвежских оборонных сил, сигнал, создающий помехи в работе GPS, исходил из Кольского полуострова в России.

«Український мілітарний портал»

Tags: Азовское море, Россия, Украина

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