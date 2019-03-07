Чистосердечное признание. Путин похвалил ФСБ за организацию мундиаля в России

Путин фактически чистосердечно признался, что у ФСБ в России ведущая роль регулятора в экономике, политике и организации любых проводимых при участии властей мероприятий и акций.

Путин: «Знаю, что штаб чемпионата мира по футболу фактически возглавлялся ФСБ. Обеспечены были также избирательные кампании, и работа прошла на самом высоком уровне, с хорошим результатом». Игорь Эйдман пишет об этом на своей странице в Facebook.

Ни для кого не секрет, что ФСБ обеспечивает «хорошие результаты», как кандидатам партии власти (в том числе самому Путину) на выборах, так и российским спортсменам на международных соревнованиях.

Чистосердечное признаниеПутин: «Знаю, что штаб чемпионата мира по футболу фактически возглавлялся ФСБ. Обеспечены были… Опубліковано Игорем Эйдманом Четвер, 7 березня 2019 р.

Известны и методы: фальсификации и вбросы при голосовании; допинг, подмена анализов – в спорте. Об этом рассказывал Родченков и другие «национал предатели».

А теперь признал (проговорился, проболтался) сам главный организатор «всех наших побед».

Игорь Эйдман, Facebook