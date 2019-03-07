Google и Крым: подписи на картах не изменят украинской принадлежности оккупированного полуострова

Обозначение на картах Google Крыма в качестве территории, которая является частью России, стало очередной сенсаций кремлевской пропаганды.

Сегодня признала ведущая международная корпорация, завтра признают государства. Но на самом деле к признанию изменение карты имеет мало отношения, пишет на страницах «Крым.Реалии» Виталий Портников.

А к желанию не мешать получению собственной прибыли в России – много. Не случайно в самой корпорации говорят, что уважают внутреннее законодательство стран, в которых работают. И во всем остальном мире на картах Google Крым как был украинской территорией, так и остался.

Я не знаю, открою ли я государственную тайну или нет, но Крым остается украинской территорией даже на картах Яндекс. Потому что даже в этой российской корпорации прекрасно понимают разницу между территорией России и оккупированной территорией Украины.

И да, вынуждены подчиняться внутреннему законодательству собственной страны, оккупировавшей Крым. Но не собираются шутить с международным правом.

Да и зачем, собственно? Ведь стран, которые признали бы «российский» статус Крыма, практически нет, да и для самой России такое решение имеет временный, «путинский» характер. Не будет – рано или поздно – Путина, не будет и «российского» Крыма.

Но стоит ли международной корпорации с хорошей репутацией потакать желанию страны-оккупанта видеть результаты своего правонарушения на географической карте – это очень большой вопрос. Ведь здесь речь идет не просто об уважении к внутреннему законодательству, а еще и о неуважении к международному праву, о неуважении к законам страны, в которой зарегистрирована сама корпорация.

И если для Google прибыли важнее принципов, возможно, США и страны ЕС обратят внимание не только на проблемы авторского права и феномены фейков, дезинформации и пропаганды в работе технологических гигантов, но и на этот принципиальный вопрос. И используют свои возможности сделать так, чтобы корпорация дорого за это заплатила. Например, чтобы деньги, которые выложит Google, превысили потенциальную прибыль от пребывания на российском рынке.

Думаю, когда бизнес не ценит репутацию, его хозяев можно вернуть к реальности только путем финансовых потерь.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»