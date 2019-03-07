В Минске договорились о очередном бессрочном перемирии на Донбассе с 8 марта

Однако все упирается в отсутствие гарантий соблюдения «режима тишины» со стороны России.

На заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о перемирии в зоне боевых действий с полуночи 8 марта. Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук заявил об этом в эфире телеканала «Прямий».

«Самое главное: все-таки мы сегодня договорились и все стороны согласились, что из нуля часов запускается «режим тишины». Но, чтобы не было слишком больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны России и прежде всего руководства РФ, Путина или его представителей, к сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится. Мяч на российской стороне», – сказал Марчук.

Он добавил, что режим тишины планируется ввести бессрочно. «Мы хотели, чтобы режим тишины был на долгое время, мы не определяли период», – добавил он.

Отметим, последний раз в зоне боевых действий на Донбассе был введен режим тишины с 29 декабря 2018 года, несмотря на это боевики ежедневно продолжали обстреливать позиции ВСУ.

«Прямий»