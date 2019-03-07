В Чехии министра раскритиковали за интервью российскому пропагандистскому каналу «Sputnik»

«Sputnik» прямо называют оружием в гибридной войне против Чехии.

Интервью министра промышленности и торговли Чехии Марты Новаковой российскому пропагандистскому агентству «Sputnik» вызвало критику соцсетей и некоторых СМИ, сообщает издание «Aktualne».

В частности в интервью министр заявила о «положительном влиянии» газопровода «Северный поток-2» на Чехию.

«Думаю, министр не знает, что «Sputnik» это оружие в гибридной войне, которую Кремль ведет против нашей страны» – прокомментировал интервью евро депутат от Чехии Яромир Штетина.

Руководитель направления «Исследования новых СМИ» в Карловом университете Йозеф Шлерка подчеркнул, что «Sputnik» не относится к независимым изданиям, а является официальным пропагандистским каналом России.

«Он отбирает информацию в чешских медиа для подтверждения того образа нашей страны, который строит российская пропаганда. Не думаю, что какой-либо политик должен давать им интервью, ведь это послужит российской пропаганде», – сказал он.

Стоит отметить, что интервью Новаковой вышло незадолго до встречи премьера Чехии Андрея Бабиша с президентом США Дональдом Трампом, который выступает против «Северного потока-2».

Портал «Sputnik» чешском языке работает с марта 2015 года. Директор чешского института по вопросам безопасности Ярослав Надь ранее называл «Sputnik» среди медиа, которые распространяют дезинформацию и является источником пропаганды в Чехии.

«Aktualne»