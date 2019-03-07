Кремлевский прогиб Google. Зачем IT-гигант идет на обострение скандала с Крымом?

В Google не могли не знать, что решение «отдать» Крым России спровоцирует скандал, но все равно пошли на это.

Детище Ларри Пейджа и Сергея Брина вляпалось в скандал. Крупнейший в мире поисковик Google водрузил свое большое, грузное тело сразу на три стула – российский, украинский и, условно говоря, «апатично западный», пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

5 марта российские СМИ опубликовали ответ пресс-службы компании в РФ: «Мы считаем, что исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google-карт на iOS видела «неверную» информацию. Мы прилагаем все усилия для объективного изображения «спорных» регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google-карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ».

И, действительно, с российских IP-адресов Крым показывают территорией России. В то же время, украинцы увидят его украинским, а жители Европы – как «спорную территорию».

Москва, как известно, уже давно и настойчиво теребит американскую компанию, требуя от нее указывать АР Крым как российскую территорию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в январе приглашал к себе на ковер представителей компании, голося о нарушении Google российских законов и конституции своим отказом признать Крым российским. Ну, и результат известен: Google прислушалась.

В любом случае ее решение «вляпаться в скандал» – было осознанным, пусть и вынужденным. Поскольку светлые умы в компании не могли не знать, что такая геополитическая пластичность не останется безответной. Украинская сторона незамедлительно потребовала исправить карты. Только слабо верится, что Google отреагирует. Как говорится, ничего личного, просто бизнес.

Руководствуясь этим основополагающим принципом, любая транснациональная корпорация подчиняется правилам и законодательству конкретной локации. Поступок Google, пусть и возмутителен, но ему, к сожалению, есть объяснения. Во-первых, компания не готова и не хочет терять российский рынок. Разве что в случае, если в России-таки появится свой интернет с чебурашками и талонами.

Однако пока полная независимость и «импортозамещение» в РФ крайне маловероятны. Во-вторых, у Google есть опыт общения и работы с авторитарными государствами. Печальный. Ведь сервис Google – Google Maps, как и многие другие, в Поднебесной не работает. То есть компания, понимая, что битву с автократом выиграть практически нереально, предпочитает подчиниться требованиям, чтобы продолжить зарабатывать на российских пользователях.

Та же ситуация и с другим цифровым гигантом – популярным фотобанком Shutterstock, чей главный офис расположен в Нью-Йорке. Оказалось, что на сайте можно обнаружить немалое количество карт Украины без Крыма, а в некоторых случаях даже без одесской Бессарабии. На это, в частности, обратил внимание пользователь Facebook, и был проведен небольшой фактчекинг.

И действительно: ресурс содержит много такого рода работ иллюстраторов из разных стран (Германии, Таиланда, Турции, Чехии). Причем одна из этих карт даже использовалась то ли по неосмотрительности, то ли намеренно в Украине. В частности, баннер с картой без Крыма появился на сцене в Броварах по случаю Дня Независимости в Украине.

И на этом история с Shutterstock, поскольку тот же пользователь написал жалобу, а позднее опубликовал ответ представителя компании по имени Эндрю. Точнее и не представителя в полном понимании этого слова, а своего рода волонтера.

Как он сам выразился, непосредственно на фотобанк он не работает и не видит, к примеру, персональных данных, но работает с Shutterstock с 2013 года и как опытный пользователь является первой инстанцией для обработки различных запросов, вероятно, за некие преференции ресурса или реальную зарплату.

В таком случае его компетентность вызывает серьезные сомнения. И вот что этот Эндрю думает о картах без части территории суверенных государств: автор должен предоставить такую работу, которая может оказаться полезной для покупателя.

«В этом случае карту можно было бы так же легко использовать для иллюстрации статьи, призывающей к восстановлению Крыма как части Украины, показывая, как Украина будет выглядеть без него. Изображения могут быть использованы по-разному, и я уверен, что автор не хотел оскорбить Украину при отправке этого изображения», – пишет Эндрю.

Опять-таки, просто бизнес. Быть уверенным на 100%, что клиент покупает такую карту в благих целях, а не с намерением закрепить в сознании реципиента графически подкрепленный тезис о том, что Крым – не украинская территория, данный представитель, который не представитель компании, не может. Но ведь так может же теоретически быть, верно? Верно. Значит будем продавать.

Вопрос закрыт. Большие, да и не очень большие деньги вытесняют большие ценности. И это не отличительная черта нашей цифровой эпохи. Нет ничего уникального. Весы, где на одной чаше доллары или, скажем, денарии, а на второй – демократические, человеческие ценности, не имеют исторической и географической привязки.

Наличие в широком доступе таких карт в Shutterstock дополняет приспособленчество Google, и бесспорно не может не радовать ответственных за информационную кампанию Кремля. Решение Google – все же опасный прецедент, учитывая вес и влияние компании не только на бизнес, но и на политику.

Коррекция ситуации на данным этапом не представляется возможной, поскольку требований, чтобы международные корпорации следовали не только букве, но и духу международного законодательства, особенно в политическом плане, нет. С другой стороны, это повод активизировать дискуссию на самых высоких уровнях и добиваться от транснациональных компаний соответствия политической повестке дня. Потому как речь идет не только о бизнесе, но и государственных суверенитетах.

Да, в России, очевидно, отправят в сад все претензии, поскольку международные законы и соглашения ей не указ. Но постоянное давление на компании будет вредить диктаторским режимам в принципе. Вспомним многократные слушания в Конгрессе с представителями Facebook, Twitter и т.д.

Начали ведь соцсети «затирать» посты и аккаунты из РФ в рамках борьбы со вмешательством выборы? Начали. Так почему бы не добиться того, чтобы международное законодательство соблюдалось не только в отдельных странах, но и по всему миру. По всему крайне глобализированному миру, заметим.

Хотя пока конечно процесс этот настолько трудоемкий, что больше походит на розовую мечту. В то время, как международное сообщество готовится вновь играть «концерт наций», возвращаясь в XIX век.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»