Экономика – расти. Как Россия загоняет свою экономику в глубокую стагнацию

Почему меры экономического стимулирования применяемые в США и Китае действительно дают экономический рост, а «маневры» российских властей способствуют дальнейшей стагнации?

Попытка сравнительного анализа мер экономического стимулирования используемого в разных странах с российскими реалиями позволяет сделать выводы касательно перспектив экономики «путинского рейха». Редакция Telegram-канала «СерпомПо» провела сравнение мер экономического стимулирования используемых в России, США и Китае.

Госдолг США

В середине февраля в РИА «Новости» вышел текст под громким названием: «Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля». Удивительный текст, весь построенный на смеси выхваченных из контекста цифр, цитат и малограмотной лжи. Текст, достойный разве что образцов советской пропаганды времен холодной войны, сообщал Telegram-канала .

$22 трлн долга. Это правда. Но из этой цифры стоит вычесть долги разных госагенств США друг другу (всего лишь – вопрос учета). Долг перед публикой составляет $16,2 трлн – на четверть меньше.

Удивительно, что дальше авторы (видимо, запутавшись) пользуются оценками бюджетного управления конгресса США, касающимися именно публичного долга, причем устаревшими оценками полугодовой давности. Долг США действительно продолжит расти с 78% от ВВП (2018 год) до 93% (2029 год) – а не 96% к 2028-му, как пишут в статье.

Авторы РИА «Новости» пишут о том, что США приходится занимать все больше и это якобы становится проблемой. Проверим.

Перед кризисом 2008 года по 10-летним бумагам минфин США платил 4,5-5% годовых. Парадоксальным образом во время последнего десятилетия резко выросших размещений госбумаг (действительно составивших почти $1 трлн в год) – минфин США платил все меньше. Сейчас доходность составляет 2,7% – почти вдвое ниже. Спрос на госдолг США явно превосходит его предложение.

Неконтролируемой стоит назвать динамику российского госдолга: его доходность дважды (в 2009 и в 2014) «выстреливала» вверх более, чем в 2 раза, а потом падала обратно. Сегодня она составляет 8,5-9%, а до кризиса 10 лет назад она была 6%. И это при существенно более низкой инфляции, чем тогда…

Бюджет США будет оставаться дефицитным (а долг расти) все будущее 10-летие: 3,9% ВВП в 2018 и 3,2% ВВП в 2029. Трехпроцентный дефицит бюджета, по мнению властей США, способствует экономическому росту. А вот профицитный бюджет, как планируется в России – препятствует ему. Это – не какая-то новая мысль, это мейнстрим экономической теории уже многие десятилетия.

Да, Трамп обещал остановить рост госдолга, но не остановил его. И не остановит, что бы он там ни твитил. Как не смог этого сделать и Рейган в 80-е годы прошлого века, с налоговой реформы которого «списана» нынешняя налоговая реформа Трампа.

Странные авторы РИА «Новости» считают, что рост долга – это показатель провала налоговой реформы. А ускорения экономического роста замечать не хотят.

Между тем, при Трампе экономика США уверенно разгоняется: с 1,5% в IV кв.2016 до 3% в IV кв.2018 (к соответствующему кварталу прошлого года). И выглядит сегодня намного лучше и динамичнее еврозоны (рост ВВП на 1,2%) или Японии (0%).

Странно выглядит заявление авторов РИА «Новости», что в 2026 году будет исчерпан фонд программы медстрахования старших возрастов (Medicare) и это вызовет какой-то «крах». Ничего подобного. В США не собираются сворачивать программу Medicare, которой пользуются 56 млн чел.

Да, расходы на Medicare из федерального бюджета вырастут – с 3,5% ВВП в 2018 году до 4,9% в 2029. Это будет самая быстрорастущая статья американского бюджета. Между прочим, во многом за счет сокращения расходов на оборону (с 3,1% до 2,5%). Это уже запланировано и никаких «крахов» с собой не несет.

Именно так выглядит нормальная социальная политика в интересах избирателей. Пусть будет дефицит бюджета и рост госдолга – но социальные проблемы будут решаться, а экономический рост стимулироваться снижением налогов.

А не как в России, где вся бюджетная политика построена на том, чтобы задрать налоги и сократить расходы, собрать как можно больше денег в бюджет и никуда их не тратить. Чтобы сидеть на этих деньгах как собака на сене, не решая социальных проблем, а только гордясь «макроэкономической стабильностью»…

После сравнения меры экономического стимулирования в России и США можно перейти к сравнению с Китаем.

В Китае серьезно обеспокоены торможением экономического роста – с 6,6% в 2018 до 6-6,5% в 2019 (официальная цель).

Да. А мы в России мечтаем хотя бы до половины таких темпов добраться, а на большее и не размахиваемся…

Что китайцы делают для этого?

В январе 2019 они рекордно увеличили кредиты: за месяц выдали 4,6 трлн юаней ($685 млрд) – в полтора раза больше января прошлого года. Запад сильно забеспокоился кредитным «взрывом» – он чреват падением юаня к доллару. Не зря. Ведь именно это и надо Китаю в условиях торговой войны с США: девальвация юаня полностью компенсирует потери от введения новых импортных таможенных пошлин на китайские товары. Асимметричный ответ Трампу.

Объявлены новые меры:

● снижение налогов на 2 трлн юаней: прежде всего НДС (для промтоваров с 16% до 13%, для транспорта и строительства – с 10 до 9%), расширение налоговых вычетов для населения,

● это вызовет рост дефицита бюджета – с 2,6 до 2,8% ВВП.

● снижение ограничений для иностранных инвесторов и др.

А что мы в России?

Кредитного «взрыва» не видно. Быстро растут только долги населения перед банками (22% в 2018), а вот корпоративное кредитование лишь чуть обогнало инфляцию (7,1%). В бюджете – огромный, колоссальный профицит, который расходуется не для стимулирования экономики, а на покупку иностранной валюты минфином. Налоги не сокращаются, а растут. Иностранные инвесторы… В условиях санкций-то и посадок самых известных из них (Калви)? Никакой либерализации режима и инвестклимата…

И кто-то всерьез ждет в таких условиях экономического рывка в России? Удивительно уже то, что ВВП не падает, а кое-как (в основном усилиями Росстата) держится выше нуля.

Есть чему поучиться у товарища Си?

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