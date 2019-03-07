Россия может развернуть в оккупированном Крыму 50-тысячную военную группировку, – Климкин

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Крым стал базой не только для развертывания ядерного оружия, но и для российской экспансии в Сирию и на Ближний Восток.

Милитаризация Россией временного оккупированного Крыма продолжается, и в последующие годы количество российского персонала там может достичь 50 тысяч человек. министр иностранных дел Павел Климкин заявил об этом во время пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

«Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но она будет происходить и дальше – то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала», – сказал Климкин.

Глава МИД напомнил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена инфраструктура для ядерного оружия.

По его словам, в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из аннексированного Крыма.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН констатировала нарушения прав человека в Крыму со стороны оккупационных российских властей. В частности, в Крыму очень страдает право на вероисповедание, особенно это касается крымских татар.

Также на полуострове ограничивается свобода слова путем неправомерного использования Россией антитеррористического законодательства. Существует множество ограничений в отношении мирных собраний, в частности крымских татар.

«Укринформ»