Экс-прокурор оккупированного Крыма Поклонская издал книгу с компроматом на депутатов Госдумы России

Сама Поклонская считает, что настало время обнародовать собранные ей в процессе антикоррупционной работы в Госдуме материалы на своих коллег.

Депутат Госдумы и зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская рассказала о «компромате», который она собрала на коллег за время руководства комиссией по контролю за доходами, сообщает РИА «Новости».

«Самое время сказать о самих этих материалах», – написала Поклонская в своей новой автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

Один из кейсов, о котором рассказала депутат, свидетельствует о возможном вхождении депутатов в органы управления компаний, зарегистрированных во Франции и Финляндии.

Другой случай касается матери депутата, чья фирма «по странному стечению обстоятельств» получила более миллиарда бюджетных средств. По информации Поклонской, компания работает в той же сфере, законодательное регулирование которой осуществляет комитет, возглавляемый этим депутатом.

Еще один материал свидетельствует о возможной аффилированной связи депутата с жилищно-коммунальными организациями, которые завышали тарифы для населения на сумму более 1,5 млрд рублей. Как предполагает «Омск-Информ», речь может идти о депутате Госдумы от Омской области Андрее Голушко. Ранее Поклонская стала фактическим инициатором проверок в «Омскгоргазе», ставших впоследствии поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Калинина.

Ранее сообщалось, что Поклонская стала лицом косметики «Крымская роза» со слоганом «Няш-мяш, Крым наш». Изображение экс-прокурора аннексированного Крыма в белом кителе разместят на флаконах туалетной воды.

РИА «Новости»