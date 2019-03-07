В Самаре на ракетостроительном заводе «Прогресс» грядет большое сокращение штатов

На заводе объявлено об увольнение свыше 800 сотрудников, каждого из них уведомили о грядущей потере работы к началу мая. Завод останавливает ряд своих производств.

В правительстве Самарской области официально подтвердили информацию о грядущих массовых сокращениях на РКЦ «Прогресс». До конца весны завод могут покинуть 839 человек, сообщает «Засекин.Ru».

805 сотрудников уволят еще до 30 апреля. Остальные же потеряют работу в течение мая. Причины принятия такого решения руководством Центра не уточняются.

По словам чиновников, предприятие должно предупредить об увольнении по сокращению за два месяца под подпись и предложить вакантные должности. Насчет предложения 839 людям работы не уточняется, но срок предупреждения «Прогресс» выполнил.

Незадолго до оглашения информации о сокращениях на заводе свернули линию производства одноразовых шприцев, признав ее не выдерживающей конкуренции. Источники «Засекин.Ru» в медучреждениях Самары подтверждают, что эта продукция «Прогресса» была на порядок хуже, чем шприцы других производителей.

Однако же, невзирая на сокращения, работникам основного и инструментального производств, а также специалистам конструкторских подразделений увеличили на 10% премию.

Ракетно-космический центр «Прогресс» образован путем слияния Самарского ракетостроительного завода «Прогресс» и Центрального специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ).

В настоящее время производимые РКЦ «Прогресс» ракеты-носители «Союз-ФГ» и «Союз-2» являются базовыми в российской системе средств выведения. На их долю приходится основной объем запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы России и международного сотрудничества в области космоса.

РКЦ «Прогресс» – единственное российское предприятие, осуществляющее пуски ракет-носителей с четырех космодромов: «Байконур», «Плесецк», Гвианский космический центр и первый в России гражданский космодром «Восточный».

«Засекин.Ru»