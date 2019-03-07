Дипломатическое жилье в аренду. Как российские дипломаты зарабатывают на чешской недвижимости

Кроме постоянных попыток вмешательства в политические в Чехии, российские дипломаты занимаются откровенным мошенничеством, нарушая все международные дипломатические нормы.

Дома в Праге, находящиеся в пользовании Федерального государственного унитарного предприятия по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента России, сдаются в аренду третьим лицам за наличные и не используются по назначению – для проживания дипломатов, пишет на страницах «Радио Свобода» Александра Вагнер.

Информацию об этом обнародовало чешское издание «Deník N», журналисты которого поговорили с несколькими квартиросъемщиками.

Дома, расположенные в престижном районе Праги, принадлежат Чехии, однако по межгосударственному соглашению они переданы России в бессрочную аренду. В них не только живут люди, но и зарегистрированы компании граждан России и других постсоветских стран. Эта деятельность с точки зрения чешского законодательства является незаконной, утверждают журналисты.

● Четыре здания расположены неподалеку от здания посольства России в Чехии. В общей сложности речь идет о более чем 150 квартирах, и по крайней мере часть из них сдается в аренду третьим лицам.

● В одном из зданий по улице Волкерова, дом 1067/13, с 1993 года была зарегистрирована компания «Интурист».

● В доме по адресу ул. Овенецка, 39, зарегистрированы несколько предприятий, среди владельцев которых – выходцы из СССР. Здесь еще с 1992 года расположена советско-итальянская компания «Совиталпродмаш», принадлежащая, согласно выписке из реестра чешских юридических лиц, россиянину Олегу Калашникову и основанная одноименной компанией из Волжска.

По тому же адресу можно найти еще одну принадлежащую россиянам компанию, которая занимается оформлением виз в Россию. Есть тут и ряд фирм граждан России и выходцев из СССР.

«Мы начали наше расследование с сообщения о том, что один из живущих в этом доме иностранцев не мог оформить прописку, потому что не смог добиться подписания договора аренды», – рассказал в интервью «Радио Свобода» один из авторов публикации, журналист Лукаш Прхал. По его словам, факт незаконной сдачи в аренду дипломатического жилья подтверждают не только свидетельства очевидцев, но и судебный процесс против Александра Терентьева, занимающегося сбором оплаты за аренду квартир.

Как рассказал изданию «Deník N» Александр Маклаков, он не смог добиться подписания договора аренды и подал в суд, а Терентьев, который является сотрудником Росзагрансобственности, избил его.

● Россия получила четыре пражских дома в пользование на основании договоров, заключенных до «бархатной революции» между Советским Союзом и Чехословацкой Социалистической Республикой. После распада СССР владельцем зданий стало чешское государство, однако старый договор расторгнут не был, и доходные дома вместе с жильцами отошли России.

В советское время в этих домах жили представители посольства, а также сотрудники советских спецслужб, присланные в Прагу после событий 1968 года. Здания были переданы в пользование Советскому Союзу в 1980-х годах.

● Согласно Венской конвенции, регулирующей дипломатические отношения между странами, недвижимость, предоставляемая в пользование дипломатам, не может сдаваться в аренду. Очевидно, с этим были связаны как проблемы с невозможностью подписания договора с Маклаковым и другими квартиросъемщиками, так и с тем, что квартиры в четырех зданиях посольства России в Чехии в основном сдавались на короткие сроки.

● Объявления о сдаче в аренду помещений в домах, предназначенных для российских дипломатов, были обнаружены журналистами в основном на Booking.com или на чешских сайтах по недвижимости.

«Мы нашли несколько объявлений на страницах сайта bezrealitky.cz, но там объявления в конце прошлого года стерли. Мы также обнаружили, что дипломатические квартиры сдавались на очень короткий срок сезонным иностранным рабочим – на три-четыре недели, – говорит Лукаш Прхал. – Те люди, которые брали эти квартиры в аренду, рассказали нам о крайне нестандартных методах сотрудника посольства, который заведовал этими квартирами, – он брал оплату только наличными и не выдавал никаких документов».

● В российском посольстве в Праге отказались от комментариев, подчеркнув, что «все вопросы, связанные с недвижимостью России в Чешской Республике, регулируются в рамках двухсторонних договоренностей, основанных на принципах взаимноcти».

● В декабре прошлого года посольство России в Чехии оказалось в центре внимания из-за информации о непомерно раздутом автопарке. Как выяснилось, на одного российского дипломата в Праге приходится почти 1,5 автомобиля, и все эти машины пользуются дипломатической защитой.

● Чешская разведка в своих ежегодных отчетах сообщает о крайне интенсивной деятельности российских спецслужб и попытках Москвы повлиять на ход политических событий в Чехии и Центральной Европе. В этих отчетах говорится о том, что при российском посольстве зарегистрировано в два раза больше дипломатов, чем, например, в дипломатических представительствах Германии или США, и есть подозрения, что часть из них являются сотрудниками спецслужб под дипломатическим прикрытием.

Александра Вагнер, «Радио Свобода»