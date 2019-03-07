Разыскиваемого Украиной подельника Курченко отпустили после задержания в Греции из-за вмешательства российского генпрокурора

Задержанного в Греции подельника Курченко отпустили после визита генпрокурора России. Калинин вылетел в Россию «в сопровождении дипломатов из российского посольства».

Бывший исполнительный директор компании Сергея Курченко «ВЕТЭК» россиянин Евгений Калинин, которого арестовали 28 февраля в Греции по запросу Украины, освобожден, сообщают «ТАСС».

По словам его адвоката Янниса Рахиотиса, россиянин вчера вечером, 6 марта, вылетел в Москву.

«Калинин освобожден в среду вечером и уже вылетел в Москву», – сказал адвокат, отметив, что его подзащитный был освобожден по решению прокуратуры Афинского апелляционного суда.

«В соответствующем решении указывалось, что он был арестован и отправлен в тюрьму по ошибке, поскольку в отношении него не было действующего международного ордера на арест. Освобождению предшествовал визит генерального прокурора России господина Чайки к министру юстиции Греции и в прокуратуру Верховного суда», – пояснил Рахиотис.

По словам адвоката, Калинин вылетел в Россию «в сопровождении дипломатов из российского посольства в Афинах и вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию, чтобы поддержать его».

2 марта Калинина задержали в аэропорту Афин. Сообщалось, что он будет отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию.

Калинин до 2011 года был вице-президентом «ТНК-ВР Коммерс» (украинской «дочки» российской нефтяной компании «ТНК-ВР Холдинг», впоследствии поглощенной «Роснефтью»). На Курченко он работал с 2011 года. В марте 2014, когда беглый олигарх по запросу Генпрокуратуры Украины был объявлен в международный розыск, Калинин уволился из ВЕТЭК.

Согласно списку разыскиваемых лиц на сайте МВД, Калинина обвиняют в по ст. 255 (создание преступной организации), ст. 366 (служебная подделка) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов).

На сайте «Миротворец» указано, что Калинин находится в розыске МВД. Датой исчезновения указано 29 мая 2017 года.

«ТАСС»