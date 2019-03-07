Путинская империя зла. Фултонская речь Черчилля до сих пор актуальна

С момента провозглашения Фултонской речи Уинстона Черчилля прошло уже 73 года, но она как никогда актуальна.

«Я не верю, что Россия хочет войны. Чего она хочет, так это плодов войны и безграничного распространения своей силы и доктрины ». Это моя любимая цитата из фултонской речи Уинстона Черчилля. С момента ее провозглашения прошло уже 73 года, но она как никогда актуальна, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

В своем программном выступлении 5 марта 1946 уже бывший премьер-министр Великобритании Черчилль не только впервые употребил термин «железный занавес», но и предрек начало Холодной войны.

Угрозы, о которых он тогда говорил, не теряют актуальности и сейчас.

«Я не вірю, що Росія хоче війни. Чого вона хоче, так це плодів війни і безмежного розповсюдження своєї сили і доктрини»…. Опубліковано Roman Bezsmertnyi Вівторок, 5 березня 2019 р.

«Они ничего не почитают так, как силу, и ничто не презирают сильнее, чем военную слабость». Разве эти слова не о путинской России?

Тогда, 73 года назад, Черчилль первый произнес диагноз Советскому Союзу. Он сумел увидеть самую суть России. И поэтому призвал Европу объединиться, чтобы иметь возможность противостоять советской диктатуре.

Видят ли эту суть современные мировые лидеры? Видят. Но, к сожалению, большинство из них уже давно на финансовой «игле» России. Поэтому выбирают политику «осуждения» и «глубокого беспокойства».

Уже давно пришло время пересмотреть политику безопасности доктрину Европы и мира. Надо изменить ее основные акценты. Россия не изменится! Она и в дальнейшем будет проводить свою имперскую политику.

Роман Бессмертный, Facebook