Нет сомнений, что убийство Немцова – дело рук Кремля. События в Нижнем Новгороде это подтверждают

Нижегородские бандиты в погонах задержали независимую журналисту за то, что она почтила память убитого Немцова одиночной акцией в городе.

Во вторник, среди бела дня замечательная нижегородская журналистка Ирина Славина была похищена бандитами в погонах. Ее продержали до позднего вечера в ментовке, а потом вручили повестку в суд, – пишет на своей странице в Facebook Игорь Эйдман.

Теперь ей грозит 20 суток ареста. Вся вина Ирины в том, что она в годовщину убийства Немцова прогулялась с его портретом по центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода.

Ирина – редактор лучшего независимого городского интернет-издания «Koza press». У нее семья, ребенок, пожилая мама, которая очень болезненно переживала задержание дочери.

Вчера, среди бела дня замечательная нижегородская журналистка Ирина Славина была похищена бандитами в погонах. Ее… Опубліковано Игорем Эйдманом Середа, 6 березня 2019 р.

В Москве власти вынуждены допускать какие-то вольности, марши памяти и т.д. А в регионах притворяться добренькими не требуется. Здесь режим даже не пытается скрывать свою истинную бандитскую харю.

В прошлом году 12 участников марша памяти бывшего губернатора были осуждены в его родном Нижнем Новгороде к различным срокам административного ареста или штрафам.

Как известно, Немцова убили действующие сотрудники МВД (очевидно, что и спецслужбы тоже участвовали). Их коллеги уже не первый раз задерживают людей, пытающихся почтить его память. Есть ли какие-то сомнения в том, что и те, и другие – просто исполнители воли высшего руководства страны?

Игорь Эйдман, Facebook