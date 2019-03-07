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Новости

В России проводят «зачистки» среди участников захвата украинских кораблей и моряков в Керченском проливе

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»
07 марта 2019

Первым «под нож» пошел начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Виктор Лиина, который готовится к увольнению из рядов флота.

В России увольняют военных, которые участвовали в захвате в Черном море 3 кораблей ВМС Украины и 24 моряков в конце ноября прошлого года. Громким инсайдом об агрессии России в Азове поделился известный российский Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Захват украинских военных кораблей, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море, был огромной ошибкой России. Она доказала это, начав по-тихому увольнять военных, причастных к этому позорному для флота России инциденту.

«Одним из таких виноватых назначен начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Виктор Лиина, который готовится к увольнению из рядов несокрушимой и легендарной. », – рассказал ресурс.

Обвиняют российского вице-адмирала в «дезорганизации взаимодействия с погранслужбой, недочетах в управлении силами и средствами, а также провалах по линии организации разведмероприятий».

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Tags: Азовское море, Виктор Лиина, Керченский мост, крым, моряки, Россия, Украина, ЧФ РФ

© Украинско-Российское обозрение

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