В ООН опровергли заявление Москльковой о «преследование крымчан украинскими властями»

Напротив, Мониторинговая миссия ООН констатировала нарушения прав человека в Крыму со стороны оккупационных российских властей.

В докладах Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине не зафиксированы случаи преследования жителей аннексированного Крыма со стороны Украины, о которых ранее сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Специалист по коммуникациям миссии ООН по правам человека в Украине Ирина Яковлева заявила об этом журналистам, передает «Крым.Реалии».

«Мы готовим публичные доклады о ситуации с правами человека как в Крыму, так и в Украине в целом. Туда попадает информация, которую мы могли проверить в соответствии с методологией управления Верховного комиссара ООН по правам человека и в соответствии с международными стандартами. Сейчас те случаи, о которых, вероятно, говорила госпожа Москалькова, в наших докладах не отражены», – рассказала Яковлева.

Она подтвердила, что комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет провела встречу с Татьяной Москальковой в рамках заседания Совета ООН по правам человека.

«На прошлой неделе в Женеве проходило заседание Совета ООН по правам человека. Параллельно этому заседанию Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет проводит встречи с представителями государственных органов разных стран. В том числе по инициативе госпожи Москальковой состоялась такая встреча», – пояснила она.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН констатировала нарушения прав человека в Крыму со стороны оккупационных российских властей. В частности, в Крыму очень страдает право на вероисповедание, особенно это касается крымских татар. Также на полуострове ограничивается свобода слова путем неправомерного использования Россией антитеррористического законодательства. Существует множество ограничений в отношении мирных собраний, в частности крымских татар.

«Крым.Реалии»