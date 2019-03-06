Убить Украину: пока шла борьба с «Северным потоком-2» Россия нарастил экспорт сжиженного газа в Европу

В России придумали и практически реализовали проект позволяющий прекратить транзит газа через Украину, но при этом сохранить уровень поставок в Европу.

По словам одного из топ-менеджеров НАК «Нафтогаз Украины», Россия планирует отказаться от использования украинской ГТС после 2019 г. Как «Газпром», – пишет на страницах «Деловой Столицы» Денис Лавникевич. – закроет нехватку транзитных мощностей между отключением нашей ГТС и включением «Северного потока-2»?

«Газпром» меняет планы?

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что, по имеющейся информации, РФ планирует прекратить транзит газа через газотранспортную систему Украины с 2020 г., то есть по окончании действующего контракта на транзит. По его словам, сейчас российский «Газпром» увеличивает объемы прокачки газа в ЕС, рассчитывая заполнить газовые хранилища в Европе, чтобы иметь возможность выполнять свои обязательства перед европейскими потребителями в случае задержки запуска «Северного потока-2». Теперь «Нафтогаз» рассматривает прекращение транзита через Украину в качестве базового сценария.

Более того, функционер НАК даже обрисовал примерный сценарий того, как будет себя вести «Газпром». По его словам, газ, который Россия планирует поставлять по «Северному потоку-2», не поступит потребителям в Западной Европе, как уверяют в РФ. Зато «Газпром» направит его на рынок Чехии и Австрии для того, чтобы обеспечить свое монопольное положение в этих странах.

Напомним, что большинство экспертов до сих пор придерживались мнения, что Россия не сможет полностью отказаться от украинского транзита. Как минимум потому, что потребление газа в Европе растет и «Газпром» уже заключил с европейскими потребителями контракты на 2020-25 гг. А «Северный поток-2» постоянно сталкивается с трудностями, и далеко не факт, что начнет работать в 2020 г. «Турецкий поток» также еще далек от завершения, а увеличить транзит через Беларусь технически невозможно.

Косвенно слова Витренко подтверждаются тем, что действительно поставки российского газа через территорию Украины за два месяца этого года выросли на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. – до 13,8 млрд куб. м. По данным госкомпании «Укртрансгаз», за февраль транзит газа из РФ по территории Украины составил 6,2 млрд куб. м, что на 3,3%, больше, чем за февраль прошлого года.

Но сможет ли «Газпром» в самом деле запаси в странах Европы достаточно газа, чтобы он компенсировал прекращение транзита через Украину? В ЕС российский газовый монополист на правах соинвестора имеет доступ к следующим ПХГ:

– Германия – Rehden – активный объем более 4 млрд куб. м (крупнейшее в Европе).

– Австрия (федеральная земля Зальцбург) – Haidach – активный объем более 2,4 млрд куб. м.

– Англия – Saltfleetby – активный объем порядка 0,7 млрд куб. м.

– Германия – Jemgum – активный объем сравнительно малый.

Кроме этого «Газпром» арендует 75% газохранилища Humbley Grove на юге Великобритании, в Германии арендует мощности в ПХГ фирмы VNG, а в Австрии – мощности компании OMV. Также (уже за пределами ЕС) «Газпром» может использовать ПХГ «Банатский двор» в Сербии – самое мощное в Юго-Восточной Европе.

Однако надо понимать, что ни одно из перечисленных ПХГ «Газпром» не использует в одиночку, то есть ему доступна только некая часть объема. По оценкам самой компании, в 2017 г. собственные мощности «Газпрома» по хранению газа в Европе составили 5,03 млрд куб. м.

Для сравнения – транзит российского газа через Украину в 2017 г. составил 93 млрд куб. м – это рекордный показатель со времени запуска «Северного потока» в 2011 г. В 2018-м Украина сократила его на 7,1% – до 86 млрд 779,2 млн куб. м. То есть всех вместе взятых запасов «Газпрома» в ЕС не хватит даже на месяц компенсации в случае отключения украинской ГТС.

Ход газовым танкером

Вполне вероятно, что РФ действительно захочет обойтись без украинской ГТС, вот только европейские хранилища газа станут для «Газпрома» лишь подспорьем. А основной объем утраченного украинского транзита будет компенсирован поставками сжиженного газа (СПГ). Пока Киев и Брюссель обсуждали анбандлинг и ругались с Москвой из-за «Северного потока-2», россияне сделали «ход конем»: перекинули в Европу СПГ из Ямала, ранее предназначавшийся для потребителей в Азии.

В феврале РФ заняла первое место по объемам поставок сжиженного природного газа на рынок Европы. По данным информационной системы Refinitiv Eikon, с проекта «Ямал СПГ» потребителям в Евросоюзе было отгружено 19 партий, или 1,41 млн т СПГ (это эквивалентно 1,95 млрд куб. м газа, или 23,4 млрд куб. м в годовом исчислении).

Только на втором месте теперь оказался Катар, поставивший в феврале 18 партий, или 1,33 млн т СПГ. Далее в рейтинге поставщиков следуют Алжир (18 партий) и Нигерия (16). США, которые еще в январе были вторым поставщиком СПГ в ЕС после Катара, в феврале доставили в Старый Свет всего 9 партий на 0,64 млн т.

Больше всего СПГ из России было поставлено на регазификационные терминалы на северо-западе Европы. Причем захват этого рынка Россией начался еще в ноябре прошлого года: тогда РФ стала по объему вторым после Катара поставщиком СПГ в ЕС, заняв 17% этого рынка (данные международного консалтингового агентства ICIS). По информации Центра энергетики Московской школы управления Сколково, сегодня более 90% партий с завода «Ямал СПГ» отправляются в Европу, и только разовые партии – Северным морским путем в Азию.

Отметим, что проект «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения реализуется на одноименном полуострове совместным предприятием российской «Новатэк», французского концерна Total, Китайской национальной нефтегазовой корпорации и Фонда Шелкового пути. Первый танкер с ямальского завода вышел в конце 2017 г.

Предполагается, что с запуском всех линий завода «Ямал СПГ» доля России на мировом рынке СПГ увеличится в 2,5 раза и достигнет около 10%. По оценкам, при имеющихся планах развития на ближайшие пять лет российский СПГ вполне может продаваться в ЕС в паритете с катарским газом.

По словам российских экспертов, ямальский СПГ выглядит для европейских покупателей более коммерчески привлекательным, чем американский. Стоимость добычи газа на Ямале во много раз ниже, чем в США, и она компенсирует несколько более высокую стоимость сжижения на российском проекте.

Вашингтон много раз обещал развивать экспорт своего СПГ именно на европейский рынок. Однако пока при общем росте отгрузок СПГ из США большая часть этого газа идет не в Европу, а в Индию, Японию, Южную Корею, Мексику, Аргентину, Бразилию.

Экономика поставок американского СПГ сильно зависит от стоимости транспортировки. Еще в октябре-ноябре 2018 г. затраты на перевозку СПГ от порта Arthur в Мексиканском заливе до Великобритании составляли 1,5 $/МБТЕ (миллион британских тепловых единиц) в обе стороны, а в январе-феврале 2019 г. они снизились более чем вдвое – до 0,66 $/МБТЕ.

Соответственно, стоимость американского СПГ на рынке Великобритании в начале 2019 г. была 6,8 $/МБТЕ. Для сравнения: ямальский завод, продавая свой газ в Европу по текущим ценам, получает куда большую прибыль, так как его удельные затраты вместе с транспортом составляют 4,6 $/МБТЕ.

Понятно, что России придется нарастить поставки сжиженного газа в 3,7 раза против нынешнего объема, чтобы компенсировать прекращение транзита через Украину. Неясно, может ли «Газпром» на самом деле это сделать, но такая угроза вполне реальна.

Еще в январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что российский «Газпром» готов продлить существующие договоренности с Украиной после окончания текущего года.

Если информация, которой поделился Юрий Витренко, достоверна, то можно с достаточной долей уверенности предположить, что в Кремле возобладала другая точка зрения: лучше в начале 2020-го поднапрячься и понервничать, но не связывать себя с Украиной новым долгосрочным газотранспортным контрактом.

С одной стороны, тогда у РФ окажутся более свободные руки в отношениях с ЕС: меньше обязательств – меньше претензий. С другой, Украина лишится нескольких миллиардов долларов валютных поступлений – что тоже Москве в радость.

В этой ситуации остается непонятным, как Евросоюз планирует выполнять свои гарантии по наполнению ГТС Украины. И имеют ли тогда вообще смысл попытки привлечь «под трубу» стратегического инвестора. Возможно, ответом на оба этих вопроса может стать согласие России допустить в украинскую трубу газ из Средней Азии (читай: Туркменистана). Но это в сфере очень большой дипломатической неопределенности.

Остается открытым один вопрос: как долго продержится ГТС Украины, если российский газ с 1 января перестанет в нее поступать? Ведь трубу надо чем-то наполнять, да и компрессорные станции не могут работать вхолостую.

«Нельзя сказать однозначно, сколько «продержится» ГТС, ведь это непредвиденная ситуация. Сейчас это было бы сложно; летом, когда потребление газа падает, то ничего страшного бы не произошло. У нас есть собственная добыча газа – 20 млрд куб. м, так что труба в любом случае пустой не останется, – пояснил «ДС» эксперт по газовому рынку, директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль. – Но для этого надо будет «Укртрансгазу» очень тщательно перераспределять этот небольшой ресурс газа, чтобы система функционировала. Проблема в том, что под 20 млрд кубов придется вдвое сократить задействованные ресурсы ГТС, чтобы она не работала в убыток. И, конечно, все будет зависеть от времени года, когда это произойдет».

Короче говоря, будет сложно, но мы справимся.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»