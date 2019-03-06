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Зона "русского мира"

Как в РФ жужжат об Украине, а обеспечивать захваченный Донбасс не хотят, – Цимблюк

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
06 марта 2019

Разрушение пропагандистских мифов задача не простая и порой кажется, что «миссия не выполнима». Тем не менее украинский журналист Цимбалюк пытается достучаться до сознания россиян в эфире «Эха Москвы».

Утренний разговор о выборах в Украине, Евровидении, бизнесе в России, украинской армии, Донбассе и Марии Захаровой. Эфир ведут Елена Ляховская, Александр Плющев, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Журналист Роман Цимбалюк, пытался объяснить россиянам в эфире «Эха Москвы» особенности президентских выборов в Украине, при этом назвал главные критерии выбора президента и имена трех главных претендентов на пост. Коснулись в передаче и вопросов предстоящего Евровидения.

Не осталась в стороне и тема российской агрессии против Украины на Донбассе. Цимбалюк подчеркнул, что Россия фактически убила всю экономику оккупированного украинского региона и не хочет брать на себя его содержание.

Затронули в эфире передачи и вопрос с картами Google, с отображением на них оккупированного Россией украинского Крыма.

«Вне зависимости от того, как обозначен Крым на карте Google, для Украины ничего не изменится», – сказал в эфире журналист агентства «УНИАН» Роман Цымбалюк.

Напомним, что в компании Google отмечают, что делают все для объективного изображения спорных регионов. В частности для отображения географии Крыма используются локальные версии карт для разных стран.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Google, выборы, донбасс, крым, Роман Цимбалюк, Россия, Украина, Эхо Москвы

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