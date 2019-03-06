В России признались «тренируется» в Украине, – Цимбалюк

Последние лет десять российские военные бьются над неразрешимой в принципе проблемой: как «легализовать» возможность применения вооруженных сил против собственного народа. Украинский Донбасс и стал тким полигоном.

Российские ученые днем и ночью думают о новых формах противостояния. Главный «мозг» армии тоже решил поделиться своими мыслями, и выяснилось, что все научные изыскания в военной сфере Россия уже опробовала в Украине, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Ранее начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов поведал слушателям, на ежегодной сессии Академии наук, что Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий под кодовым названием «Троянский конь». Она заключается не больше не меньше, как в намерении супостатов «активно использовать протестный потенциал «пятой колонны» для дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам».

Впрочем, на вражеский коварный план – организовать «цветную революцию» и тут же обстрелять «Томагавками» – у России всегда найдется зеркальный ответ. «Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий. За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников», – заверил Герасимов.

По словам Герасимов, основой ответа РФ является «стратегия активной обороны», которая с учетом оборонительного характера российской военной доктрины предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

Тема получила развитие после киевского Майдана, аннексии Крыма и начала секретной войны на Донбассе. Главная фобия Кремля – страх перед так называемыми «цветными революциями» – была обречена обрести военное измерение. Мало того, что любую попытку народов избавиться от авторитарных правителей российские руководители считают результатом заговоров, инспирированных западными спецслужбами.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»