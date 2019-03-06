Моя встреча с Порошенко возможна только на допросе, – Гиркин

В Самаре российского террориста номер один Гиркина признают частью новейшей истории России. Поэтому ему предоставляют слово на страницах издания.

В минувшие выходные Самару посетил бывший «министр обороны» самопровозглашенной «Донецкой народной республики», экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин, более известный под своим «сценическим псевдонимом» – Стрелков. В столицу губернии он прибыл на пятый гражданский форум. Журналистке самарского издания «Засекин.Ru» Юлии Сацук удалось побеседоватьс легендарным российским террористом номер один в кулуарах форума.

Редакция «Засекин.Ru» не является сторонником Игоря Гиркина и его идей. Но независимо от того, как к нему относимся мы или наши читатели, нельзя отрицать тот факт, что он уже стал частью новейшей истории России. И имея возможность задавать вопросы, корреспонденты «Засекин.Ru» их задают. История должна быть рассказана.

Именно приезд столь неоднозначной персоны стал поводом для бойкота СГФ со стороны нескольких местных общественников. «Засекин.Ru» пообщался с тем, кого одни называют «освободителем», а другие – «военным преступником» и требуют отдать под международный трибунал.

Непродолжительная беседа прошла в гостинице «Бристоль-Жигули», куда в субботу по слякоти торопились общественники и жители города на встречу с «хедлайнером» форума.

Сам господин Гиркин был спокоен и захватил с собой оператора, который фиксировал каждый шаг гостя на видео. Беседу бывший «министр» вел уверенно, а на вопросы отвечал четко, почти не задумываясь.

– Александр Бородай в одном из интервью про Новороссию сказал, что не стоит доверять комментариям бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который заявил, что «Кремль живет в полностью виртуальном мире и пытается убедить всех поверить в реальность этого мира». Что вы имели в виду, произнося эти слова?

– Вообще, комментировать Александра Юрьевича Бородая, на мой взгляд, дурной тон. Потому что в 50% случаев его слова – это бред. А в оставшихся 50% он креативно импровизирует. Дело в том, что понять, что он цитирует из меня, достаточно сложно. Но в целом – да, я говорил о том, что по крайне мере кремлевская верхушка живет в виртуальном пространстве, которое она создала сама. Я имел в виду, что они туда не пропускают плохие новости.

– Вы сейчас являетесь координатором «Оргкомитета протестных действий» и «Координационного Совета оппозиции»? Последняя структура появилась совсем недавно. В чем ее суть, кто в нее входит? Есть ли какая-то конечная цель у этого движения?

– Я не координатор оргкомитета, координатор у нас был другой и сейчас будет меняться, и это точно не я. Я являюсь членом оргкомитета, и все решения принимаются строго коллегиально.

В основном у нас люди среднего и старшего возраста. Из известных личностей – ряд представителей «Партии дела», в частности, Максим Калашников. Алексей Лапушкин, исполнительный секретарь «Партии дела».

Также туда входят Сергей Бабурин, Сергей Удальцов, и, пожалуй, из таких известных личностей все. Ну и руководители менее раскрученных оппозиционных групп. В координационный совете представлены даже левые небольшие партии. В целом, мы решили ограничиться, и постоянного состава оргкомитета не будет.

Потому что естественный процесс, когда кто-то приходит, кто-то уходит. Решили, что будет 8-12 человек, чтобы не выходить за рамки и не превращаться в митинг постоянный. Сейчас девять человек постоянных членов, плюс в заседаниях могут участвовать один-два приглашенных.

Наша цель пока: продемонстрировать власти, что кроме «право-либеральных» (сам собеседник просит взять в кавычки «право-либеральных» – прим.ред.) есть еще лево-патриотические или просто патриотические.

Поскольку к левым я себя не отношу, тем не менее, есть то, что способно и претендует на то, чтобы в будущем стать какой-то силой. На этой основе мы занимаемся организацией митингов и протестных действий.

На 17 марта планируется проведение очередного митинга. Первая массовая акция у нас прошла в защиту Курильских островов, на 17 марта планируется вторая. Честно говоря, мне кажется, что мы соберем меньше людей.

– Говоря об оппозиции, стоит отметь, что явным оппозиционером в масс-медиа принято считать Алексея Навального с его расследованиями, шествиями и акциями. Как вы относитесь к его персоне? Имеет ли он, по-вашему, какое-то влияние на политической арене в настоящее время?

– Мне очень сложно выразить в нескольких словах свое отношение к Алексею Навальному. Вы, наверно, видели мои дебаты с ним. Кроме тех дебатов на камеру, еще состоялся разговор – до и после дебатов. Ни до, ни после этого я никогда с Навальным не общался.

Честно говоря, желания общаться с ним и не имею. Потому что у меня сложилось впечатление, что он не законченная и харизматичная личность, а некий воздушный шарик. Сильно надутый. Он, конечно, не глупый человек и не бесталанный, но он какой-то пустой.

В целом, когда я шел с ним на встречу, я настраивался на очень серьезную дискуссию, я к ней готовился. Я читал и смотрел его публикации и регулярно просматриваю его сайт. Последний, кстати, не считаю бесполезным в борьбе хоть за минимальное соблюдение чиновниками норм приличия. Хотя бы минимальное, хотя они, по-моему, забыли давно о том, что это. Но я встретил человека, который говорит шаблонами.

И что удивило меня в ходе дискуссии, я настраивался на серьезный бой, а встретил… В общем, мне пришлось спорить с радио. Единственное, что мне удалось – это во втором и третьем отрезке выбить его с записи, и тут же он поплыл. А когда я пытался понять, что он говорил осмысленно, он просто транслировал, запись включил.

Что касается его возможного политического лидерства, ходит много слухов (я точно не знаю, со свечкой не стоял), что он координирует свои действия с администрацией президента. Ну или хотя бы с той частью, что условно представлена либералами.

В целом, он транслирует те самые мысли, которые, например, не может транслировать господин Кудрин. Но, по-моему, между ними каких-то идеологических разногласий нет.

В случае, если Навальный когда-то придет к власти, а у нас все может быть в этой стране, мы получим реинкарнацию Александра Федоровича Керенского, в какой-то степени, хотя Керенский, на мой взгляд, интеллектуально повыше. Но в целом, мы не получим смену системы, мы получим косметический ремонт, который ничего по большому счету не даст.

– Как вы думаете, в политике Владимира Путина и Петра Порошенко есть какие-то общие черты?

– Определенные, конечно, есть. Хотя можно насчитать множество различий. Сходство одно, и оно основное: и Путин, и Порошенко – это фактически олигархическая мафия.

Они управляют олигархическими мафиозными группами. И являются своими рода арбитрами в борьбе этих самых группировок.

Естественно, у Путина власти побольше, хотя и у Порошенко немало, учитывая сложившуюся ситуацию. Сходств немало, просто анализировать это все я сейчас не готов.

– А что бы вы сказали Петру Порошенко, если бы встретились с ним лицом к лицу?

– Я думаю, что в таком случае либо он меня бы допрашивал, либо я его. Других вариантов нет. Скорее всего, ему бы не хотелось этой встречи.

– Почему вы уехали из Донецка? На вас оказали какое-то давление? Продолжаете следить за тем, что происходит на Донбассе?

– Мне создали ситуацию, при которой я считал долгом покинуть свой «пост», чтобы не навредить возможности движения в дальнейшем и сохранению «республики». Информацию я, конечно, получаю.

– Возможно ли объединение Донецка и Луганска в этой войне? Какие для этого необходимо произвести действия?

– Это было бы необходимым действием. В целом, оно должно было произойти в 2014 году под флагом «Новороссии». Если помните, был такой Олег Царев.

Он считался «главой правительства «Новороссии», и у него даже был кабинет в Донецкой областной администрации. Но он покинул его в конце мая или начале июня. И больше не возвращался.

Но до этого он был главнее Бородая и считалось, что он будет будущим «главой «Новороссии». Эта идея существовала изначально, эта идея имеет под собой серьезные снования.

Естественно, эти «республики» было бы логичнее объединить даже с точки зрения экономической целесообразности. А вот будет ли это воплощено или нет – вопрос.

– Вы не можете сейчас сказать, какие условия необходимо создать, чтобы объединить их?

– Условия могу сказать. Но дело в том, что мои собственные домыслы никак не влияют и не могут влиять на деятельность нашей политической власти.

– Вы сейчас поддерживаете отношения с Константином Малофеевым? Как вы относитесь к его деятельности?

– Нет. Я не поддерживаю с ним отношения с зимы 2014-2015 года. К его нынешней деятельности я отношусь скептически.

– При каких обстоятельствах вы готовы взяться за оружие на территории России?

– В случае прямой агрессии в сторону России, в случае вступления России во внешнюю войну. Я являюсь офицером запаса и еще в течении как минимум семи лет я буду таковым являться.

Поэтому, естественно, я могу быть призван в Вооруженные силы, в частности, в федеральную службу безопасности, поскольку я числюсь в запасником именно в ней. А добровольно я всегда готов защищать страну с оружием в руках.

Насколько это будет в моих физических силах и когда представится возможность.

Игорь Гиркин, «Засекин.Ru»