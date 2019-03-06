Мертвое не может быть живым. Об отсутствии моральных авторитетов среди совков и «русского мира»

Среди тех кого так или иначе коснулся совок или «русский мир» не было и не может быть моральных авторитетов для украинцев.

День рождения Жванецкого. Восемьдесят пять. День рождения Горбачева. Восемьдесят восемь. Умер Жорес Алферов. Восемьдесят девять. Журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook размышляет о превратностях судьбы общественно значимых в России, и от части в Украине, людей.

Один, величина, уже вписанная в вечность, у царя Ирода цацки берет. Другой, историческая фигура, навсегда вписан в мировую историю – просто банально имперец, крымнашист, император союза советских социалистических республик.

Вот для кого развал СССР – реально геополитическая катастрофа. Какой там Путин. Михаил Сергеич до сих пор этого пережить не может. Хоть и Нобелевку за это получил.

День рождения Жванецкого. Восемьдесят пять. День рождения Горбачева. Восемьдесят восемь. Умер Жорес Алферов. Восемьдесят… Опубліковано Аркадієм Бабченком Середа, 6 березня 2019 р.

Третий, Нобелевский лауреат, международно признанный физик, один из пяти, кто против закона подлецов голосовал – фигак, под конец жизни про бандеровцев наговорил.

Карма там, что ли, какая-то. После восьмидесяти-то.

Есть тут кто из этого купе? Чо там как у вас? Все на этой станции “Кому под девяносто” головой ебаются? Ехать туда к вам, чи шо?

Аркадий Бабченко, Facebook