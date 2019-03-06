Марш антидемократии. Россия возглавила интернационала людоедских режимов

Создан антидемократический интернационал тиранов, который лишает жизни и заставляет страдать множество людей по всему миру.

В ХХ веке демократия из формы государственного устройства превратилась в основополагающий принцип человеческого достоинства. Люди не только имеют право, но и должны сами управлять своей жизнью, сами выбирать и смещать функционеров-администраторов, будь то министры, губернаторы и даже глава государства, пишет на своей странице в Facebook российский историк Андрей Зубов.

Тот, кто не имеет никакой власти администрировать, может оставаться символом нации, как король в нынешних конституционных монархиях, но не более того. Вся действительная власть принадлежит гражданам и осуществляется через периодически происходящие выборы своих представителей и выражения своей воли на референдумах. Это – начало политической науки.

Примечательно, что в России коммунистического времени, в отличие от нацистских и фашистских режимов, от демократии формально не отказывались. Напротив, коммунистический строй именовали наиболее полным проявлением демократии, а сателлитов СССР называли (видимо забыв смысл греческого слова демократия – народная власть) «народными демократиями».

Но в действительности «советская демократия» и «народная демократия» были полнейшей фикцией. Власть была всецело отчуждена от граждан. Россия и иные коммунистические страны управлялись неизвестно как выдвинувшимися главарями бандитских группировок, именовавших себя вождями, генеральными секретарями, президентами, председателями совета министров, но в действительности не имевшими и грана народной легитимности.

Это были воровские режимы, поскольку они украли власть у граждан и присвоили себе всецелое право распоряжаться богатствами страны и жизнью населяющих ее людей. Когда-то так вели себя варвары завоеватели в бывших провинциях Римской империи, варяги-викинги – в славянских и британских землях. В ХХ веке так вели себя коммунистические группировки в России, Китае, Корее, Вьетнаме, Югославии и т. д.

ВРАГИ ДЕМОКРАТИИВ ХХ веке демократия из формы государственного устройства превратилась в основополагающий принцип… Опубліковано Andrey Zubov Пʼятниця, 1 березня 2019 р.

1990-е годы были драматической попыткой вернуть народу власть над странами, подпавшими под коммунистическое господство. В Китае эта попытка была раздавлена танками на площади Тянь Анмин в Пекине, в России постепенно сведена на нет режимом Путина. В странах Восточной и Центральной Европы и в Монголии переход к демократии от воровского государства большей частью оказался успешным.

И вот, во втором десятилетии XXI века, устоявшие против демократической революции 1990-х воровские режимы в Китае и России (а также в ряде иных стран наследниц СССР – Казахстан, Азербайджан, Белоруссия и т.д.), начали поход против принципа демократии во всем мире. Они навязали кровавую тиранию народу Сирии, они поддерживают диктатора Мадуро в Венесуэле, который морит голодом, чтобы добиться повиновения, народ богатейшей страны – рай-страны, как называли ее русские эмигранты.

Любая тирания, любое попрание права народа на власть над своей судьбой – от Зимбабве до Северной Кореи – находит живейшую поддержку со стороны Путина и китайских коммунистов. То, что россияне терпят над собой тиранический режим, лишающий свободы не только их, но и иные народы – особенно позорно и отвратительно. В глазах сирийцев, корейцев, венесуэльцев, кубинцев, украинцев – русские враги их свободы.

Эти мои мысли родились из одного частного события, случившегося вчера. Вчера азербайджанскому диктатору Алиеву был выдан российским диктатором Путиным видный борец за достоинство талышского народа – профессор Фахраддин Аббасов. Талышский народ – небольшой (около 100 тысяч людей) этнос на самом юге Азербайджана и на севере Ирана.

Но этот народ, говорящий на индоевропейском (а не на тюркском) языке имеет самосознание и достоинство, не меньшее, чем азербайджанцы или русские. Он, безусловно, имеет право на настоящую культурно-национальную автономию.

Россия не может принудить иную страну создать такую автономию, но она должна защищать тех талышей, которые попросили убежище на ее земле. Вместо этого путинский режим выдает их на пытки и темницу другому антидемократическому режиму – Алиевском. Подполковник КГБ – сыну генерала КГБ.

Создан антидемократический интернационал тиранов, который лишает жизни и заставляет страдать множество людей по всему миру.

Андрей Зубов, Facebook