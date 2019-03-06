Путин заявил о более полтысячи выявленных в России иностранных агентов

По словам Путина, иностранные спецслужбы стремятся нарастить свое влияние на происходящие в России процессы, и этому нужно противодействовать.

Президент России Владимир Путин заявляет, что спецслужбы РФ в 2018 году пресекли деятельность почти 600 агентов иностранных спецслужб. Он сказал об этом на заседании коллегии ФСБ России, сообщает «ТАСС».

«Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб», – сказал Путин.

Он отметил, что органы контрразведки в 2018 году действовали «результативно и наступательно».

«Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа», – обратился Путин к ФБС.

Ранее сообщлось, что СБУ задержала в городе Лебедине Сумской области пророссийского агитатора. Мужчина не таясь распространял листовки с открытым призывами к сепаратизму.

«ТАСС»