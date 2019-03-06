Порошенко приветствовал решение ЕС о введение санкций против россиян виновных в захвате украинских моряков

Введение санкций против 8 россиян ответственных за агрессию в Керченском проливе будет формализовано на следующей недели.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в среду утвердил введение санкций против россиян, которых в Евросоюзе считают причастными к инциденту с захватом украинских судов вблизи Керченского пролива. Представители, в частности, решили ввести персональные санкции против 8 граждан России, причастных к захвату 24 украинских военных, сообщил в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

По его информации, решение будет формализовано на следующей неделе. Кроме того, на следующей неделе на полгода будут продлены персональные санкции против 163 человек и 44 юридических лиц в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

EU ambs have agreed sanctions on 8 people from #Russia responsible for detaining the 24 servicemen from #Ukraine after the #azovsea incident in Nov. will be formalized next week. the sanctions against 163 ppl & 44 entities will also be prolonged by 6 months next week. #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 6, 2019

Президент Порошенко приветствовал решение ЕС на официальной странице в Facebook. «Поздравляю решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый «азовский пакет» санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе», – написал глава государства.

Президент сообщил, что в ближайшее время планирует посетить Брюссель для дальнейшей координации действий совместно с ЕС и НАТО по освобождению украинских военнопленных.

Вітаю рішення Комітету постійних представників ЄС запустити новий «азовський пакет» санкцій щодо Росії за відкритий та… Опубліковано Петром Порошенком Середа, 6 березня 2019 р.

Совет министров ЕС по иностранным делам обсуждал ситуацию в районе Черного и Азовского морей 18 февраля. После заседания совета глава дипломатии ЕС Могерини объявила о достижении политической договоренности стран Евросоюза о введении соответствующих санкций.

Напомним, срок действия индивидуальных ограничительных мер ЕС против россиян и сепаратистов завершается 15 марта.

«Украинско-Российское обозрение»