Госдума РФ приняла во втором чтение закон об ответственности за фейковые новости и неуважение к власти

Избежать блокировки могут только СМИ, получившие лицензию «Роскомнадзора». Кроме этого существенно выросли размеры штрафов за «неуважении к власти в интернете».

Госдума России приняла во втором чтении законопроекты, предусматривающие ответственность за размещение фейковых новостей в интернете и оскорбление власти, об этом пишет российское издание «Дождь».

Перед вторым чтением к законопроекту о фейковых новостях приняли поправки, которые выводят из-под ответственности «традиционные медиа» – СМИ, получившие лицензию Роскомнадзора. Такие издания получат возможность удалить недостоверную информацию и избежать блокировки.

Также Госдума приняла поправки к законопроекту о неуважении к власти в интернете. Их предлагали поднять в 20 раз – максимальный штраф для граждан составит 100 тысяч рублей.

Законопроекты прошли первое чтение в конце января. Обе инициативы не поддержали Генпрокуратура, «Роскомнадзор» и Минюст.

Напомним, Госдума России приняла в третьем чтении закон, запрещающий военнослужащим рассказывать в интернете и СМИ информацию о себе и сослуживцах, которая может раскрыть их ведомственную принадлежность. За закон «О статусе военнослужащих» проголосовали 408 депутатов, против не выступил никто.

«Дождь»