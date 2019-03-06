США грозят разорвать сотрудничество с Турцией в случае закупки у России ракетных комплексов С-400

В середине февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Москве заявил о давлении США в связи с закупкой противоракетных систем С-400.

США могут отказаться от поставок Турции истребителей F-35, если их партнер по НАТО приобретет систему противоракетной обороны С-400 российского производства. Главнокомандующий войсками США в Европе и объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил об этом журналистам, передает «Deutsche Welle».

«Я настоятельно рекомендую, чтобы мы отказались от сделки по F-35 и совместной работы с союзником, который работает с российскими системами, особенно системами противоракетной обороны, являющимися, пожалуй, самой продвинутой технологией», – заявил Скапаротти во время заседания комитета Сената США по вооруженным силам.

Кроме того, если сделка Турции с Россией состоится, Вашингтон также отзовет свое предложение по продаже Турции ракетных комплексов Patroit на сумму 3,5 млрд долларов.

Кроме того, это может привести к применению США санкций в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), указал Скапаротти.

В середине февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о давлении США в связи с закупкой противоракетных систем С-400.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, сообщает «ТАСС».

«Об С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом», – сказал президент Турции.

Напомним, что в 2017 году Турция подписала с Россией контракт на покупку системы ПВО С-400. Ожидается, что установка системы С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Вашингтон жаловался, что российская система не совместима с оружием, которое используют другие страны НАТО.

Американские чиновники предупредили, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 поставит под угрозу приобретения Анкарой новейших истребителей F-35 и, возможно, даже приведет к санкциям США.

«Deutsche Welle»