Россия проводит в Крыму регулярные учения с ракетными стрельбами «Искандеров», – Климкин

Милитаризация оккупированного Крыма является прямым нарушением договоров по нераспространению и контролю над вооружением.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружением, разрабатывая и испытывая баллистическую ракету РС-26 «Рубеж» и усовершенствовав ракетный комплекс «Искандер-М», военные учения с которым были зафиксированы на оккупированном Донбассе и в Крыму. Он написал об этом в Facebook.

По его мнению, решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД) абсолютно оправдан, обоснован и соответствует сегодняшнему состоянию ситуации по безопасности как на Европейском континенте, так и в мире в целом.

«Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы гораздо сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым», – заявил Климкин.

У 1993 році я починав свою скромну дипломатичну кар’єру, працюючи над тим, як Україна мала виконувати ДРСМД, який… Опубліковано Pavlo Klimkin Вівторок, 5 березня 2019 р.

Он добавил, что РФ шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями.

«Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 «Рубеж» на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» противоречит Договору», – сказал министр.

«Особенно беспокойство вызывает то, что этот ракетный комплекс был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в АРК», – отметил он.

Глава МИД подчеркнул, что методический развал РФ системы контроля над вооружениями создает опасную глобальную политику по безопасности реальность и Украине надо быть к этому готовой.

«Украина всегда была ответственной и последовательной в сфере нераспространения. Такой позиции будем придерживаться и дальше, но при этом оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности», – заявил Климкин.

Он добавил, что в новой глобальной политике по безопасной реальности необходимо реализовать все возможности для защиты Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине подтвердили размещение Россией ракет «Искандер» вблизи границы в Крыму и на Донбассе.

11 декабря 2018 года американский телеканал Fox News со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные компанией Imagesat International, сообщил, что Россия в Краснодаре развернула ракеты и пусковые установки «Искандер».

Напомним так же, что оппозиционный российский политолог Александр Морозов считает, что Россия готовит удар с территории Крыма и в этом сценарии обязательно будут задействованы кремлевские сценарии дестабилизации в Украине.

«Украинско-Российское обозрение»