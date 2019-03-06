Компания Google показывает россиянам оккупированный Крым как «российскую территорию»

Компания для все стран, где есть «спорные территории» создает специальные локальные версии карт.

Корпорация Google исправила отображение Крыма как украинской территории для пользователей из России, сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу IT-компании.

Согласно сообщению, «в странах, где есть спорные территории, Google делает локальные версии карт, чтобы соблюдать местное законодательство». В компании назвали отображение Крыма как части Украины «ошибкой».

Напомним, в конце января депутат госдумы РФ Александр Старовойтов заявил, что Крым на картах Google «высвечивается как украинский». Спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что это нарушает конституцию России и предложил вызвать представителя Google для объяснений. В итоге компании Google дали месяц на исправление.

Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года после победы Революции достоинства в Киеве.

«ТАСС»