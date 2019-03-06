В России собираются провести психолого-психиатрическую экспертизу для захваченных украинских моряков

Адвокаты незаконно удерживаемых в России украинских военнопленных заявили протест, ссылаясь на положения Женевской конвенции.

Захваченных Россией украинских военнослужащих собираются отправить на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

По его словам, 5 марта состоялись следственные действия в отношении трех моряков Сергея Цибизова, Романа Мокряка и Юрия Безъязычного.

«Во время следственных действий военнопленные и их адвокаты были ознакомлены с постановлением о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. По каждому военнопленному защита заявила, что третья Женевская конвенция от 12.08.1949 «Об обращении с военнопленными» не предусматривает проведения относительно военнопленных любых психолого-психиатрических экспертиз», – сообщил Полозов.

Он добавил, что, если эту экспертизу все же проведут, сторона защиты настаивает на обеспечении присутствия адвоката при ее проведении.

Напомним, что адвокаты захваченных Россией украинских моряков подготовили индивидуальные жалобы в ЕСПЧ. Документы были “>переданы команде украинских юристов.

Ранее сообщалось, что 25 ноября прошлого года Россия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении госграницы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву. Украина расценила это как акт военной агрессии, а ПАСЕ признала захваченных моряков военнопленными

В декабре секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина пригласила международных партнеров принять участие в проходе кораблей ВМС из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. В российском МИДе в ответ заявили, что это «может усугубить ситуацию».

«Украинско-Российское обозрение»