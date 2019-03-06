Счастьемер Матвиенко. Совфед собирается побить рекорд 146% счастья у холопов Путина

Валентина Матвиенко вновь предложила осчастливить россиян. Спикер Совета федерации выступает за то, чтобы тестировать, насколько решения власти делают счастливыми граждан.

В качестве примера она предложила использовать опыт Объединенных Арабских Эмиратов. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе идею целиком поддерживает, однако сомневается в ее реализации.

Валентина Матвиенко по случаю приближения 8 Марта встречалась с женщинами-«лидерами России»: это такой конкурс управленцев, на котором рассказываются истории успеха. Одна из участниц рассказала, что стремится к тому, чтобы Россия попала в мировой топ-10 по «индексу счастья».

«Индекс счастья» – это в первую очередь экономический термин, который отражает уровень жизни людей и состояние окружающей среды в конкретной стране. Понятно, что счастье – это вопрос скорее философский, и измерить его уровень непросто.

Но в 2009 году, когда последний раз его подсчитывали, самыми счастливыми оказались Коста-Рика, Доминиканская республика и Ямайка. Однако глава верхней палаты российского парламента активно поддержала подобную инициативу.

Более того, спикер рассказала, что недавно в Объединенных Арабских Эмиратах знакомилась с работой местного соответствующего министерства. Там все очень просто – любое решение власти проходит экспертизу на предмет того, будет ли от этого лучше людям. Если нет, такие законопроекты и инициативы отправляют на доработку.

«Я вбросила эту тему в общество, понимая, что сейчас такой нещадной критике подвергнусь и в соцсетях, и везде. Я говорю образно «министерство счастья», на самом деле, нам надо стремиться к тому, чтобы мы замеряли каждый год, насколько люди стали более счастливы в результате наших действий и решений. Это то, что делают Арабские Эмираты», – заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

Я как гражданин России целиком и полностью поддерживаю учреждение в нашей стране министерства счастья и соглашаюсь использовать опыт Объединенных Арабских Эмиратов, заодно категорически не собираюсь критиковать за такое предложение Валентину Матвиенко.

Более того, я ей благодарен. Давайте ежегодно замерять уровень счастья в нашей стране! Представляю, как по телевизору скажут, что, согласно ежегодным расчетам ведомства под руководством такого-то, на 1 января 2020 года в Российской Федерации счастливо большинство населения, и это свидетельствует об эффективности работы действующей власти. По-другому же быть не может.

А теперь главное – даже не каждый законопроект, но хотя бы их третью часть, давайте протестируем на предмет того, будут ли подданные от этого счастливы. Начнем с повышения пенсионного возраста и НДС, законов сенатора Клишаса, далее протестируем, как понравится гражданам «суверенный интернет», налоговый маневр и так далее.

Пусть власть нам, по крайней мере, расскажет, как и когда мы в результате всего этого будем счастливы. Тезисы «Войдите в положение», «Так надо» не работают. Вы докажите цифрами нужность и правильность принимаемых вами решений, пусть счастье наступит не сейчас, но хотя бы в ближайшей перспективе.

Но что-то подсказывает, что не пройдет инициатива Валентины Матвиенко, не найдет она большой поддержки, в первую очередь, у коллег спикера Совфеда в коридорах власти. Ну хорошо, даже без министерства, пусть хоть раз чиновники всерьез задумаются, что работают не для начальства, а народа. От одного от этого будем мы жить долго и счастливо.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»