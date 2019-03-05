Два реальных пути для россиян: либо эмиграция, либо полная лояльность существующей системе

Рубен Варданян, человек активно помогавший отмывать деньги путинского клана подтвердил один из главных тезисов о России журналиста Аркадия Бабченко.

Внезапно Рубен Варданян в беседе с корреспондентом «Медузы» невольно подыграл Бабченко. Возьми да и скажи, – об этом на своей странице в Facebook пишет российский политолог Александр Морозов: «В России у тебя есть три пути: быть революционером, уехать из страны или быть конформистом. Так вот я – конформист».

Я думал он скажет: четыре пути! Можно быть еще и свободным креативным менеджером, сторонником модернизации и просвещения, муниципальным депутатом или совсем уж на худой конец – посвятить себя благородному делу благотворительности…

внезапно Рубен Варданян в беседе с корр. Медузы невольно подыграл Бабченко. Возьми да и скажи: "В России у тебя есть три… Опубліковано Александром Морозовим Понеділок, 4 березня 2019 р.

А он вот так – х##к! – как колуном в бревно: либо – уезжать, либо конформизм.

Александр Морозов, Facebook