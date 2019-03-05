«Тройка-прачечная» для Ролдугина. Что роднит Россию и Аль-Каиду?

Почти $9 млрд за семь лет – таков оборот сети по выводу и отмыванию российских денег.

На фоне внесения в Конгресс США трех законопроектов, цель двух из которых – заглянуть в карман к президенту РФ Владимиру Путину, появилось новое громкое журналистское расследование по схеме вывода денег из России представителями его окружения, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Например, давним другом Путина виолончелистом-бизнесменом Сергеем Ролдугиным, имеющим статус одного из кошельков хозяина Кремля, которого он именует «просто как братом». «Как», очевидно, указывает на то, что собственно брат его был одногрупником Путина в Краснознаменном институте КГБ.

Но речь идет скорее не об ушлом фигуранте «Панамского досье», чей детский фонд не так давно получил лицензию на продажу алкоголя (расширяйте свои горизонты, маленькие господа). Речь идет о том, как Ролдугин, прочие представители окружения Путина и другие весьма состоятельные россияне получили возможность отмыть свои грязные деньги и даже испачкать ими, к примеру, потомка британской королевы и греческого монарха.

Эта возможность в виде схем по отмыванию средств во всех красках описана в расследовании Troika Laundromat («Тройка-Прачечная») Международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и журналистов литовского издания 15min.lt, при участии коллег из Великобритании, Дании, Германии, Швейцарии и т. д.

Схема раскрыта благодаря, как уже признали эксперты, одной из крупнейших в истории утечек информации о банковских операциях. В частности, при участии 233 тыс. компаний были проведены 1,3 млн операций на сумму свыше $470 млрд.

Организатор схемы – известный в России бизнесмен Рубен Варданян. Основная площадка – крупнейший частный инвестиционный банк «Тройка Диалог», появившийся в 1991 г., где Варданян работал с дня основания экспертом и начальником отдела по первичному размещению, уже через год став руководителем компании. В начале третьего тысячелетия открыты офисы в Нью-Йорке и Лондоне.

Вторая ключевая площадка аферы – первый частный банк в постсоветской Литве Ukio Bankas бизнесмена российского происхождения Владимира Романова. Финучреждение было закрыто литовскими властями в 2013 г., то есть через год после того, как Варданян продал «Тройку» Сбербанку. «Тройка Диалог» стала Sberbank CIB, а Варданян некоторое время был его соглавой, затем – до 2015 г. – был советником президента Сбербанка.

Варданян обслуживал интересы многих важных фигур, чем заслужил благосклонность и теплые отзывы в независимости от политической, идеологической или бизнес-принадлежности. Сам Варданян в интервью OCCRP признал, что ангелом себя не считает, поскольку в РФ есть три пути: «Быть революционером, уехать из страны или быть конформистом».

И организатор схемы назвал себя конформистом с внутренними ограничителями. Один из них, по его словам, в том, что с криминалом не работал. Что сомнительно, учитывая непрозрачность работы всей верхушки в Кремле, ее темное прошлое и не менее мрачное настоящее, включающее нарушение международного права.

Касаемо самой схемы в материале сообщается, что в середине 2000-х инвестбанк Варданяна создал сеть, в которую с 2006 г. входили больше 75 офшорных компаний. По меньшей мере 35 из них были открыты счета в Ukio. За семь лет между компаниями-участницами схемы было проведено транзакций на $8,8 млрд; в сеть введены $4,6 млрд и выведены $4,8 млрд.

Вся эта огромная сеть посредством многократных переводов средств и дроблений сумм позволяла клиентам «Тройки» выводить и отмывать деньги, а также уклоняться от уплаты налогов. Что занятно, как пишет Sueddeutsche Zeitung, такой же схемой для перевода средств пользовался почивший террорист номер один – Усама бен Ладен.

В схеме Варданяна, согласно расследованию, были средства, «путешествия» которых изучал аудитор фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, за что и поплатился жизнью. Причем в цепочке для легитимации средств использовались такие гиганты банковского рынка, как Citigroup, Raiffeisen, Deutsche Bank.

Благодаря «услугам» Варданяна тот же Ролдугин заработал порядка $69 млн, а сын бывшего губернатора Самары Владимир Артяков прикупил земли и построил виллы в Испании на 15 млн евро кредита, данного 80-летней пенсионерке, прописанной в одной квартире с губернатором.

И, как уже отмечалось ранее, прежде, чем эти суммы были потрачены, они прошли долгий путь по счетам уймы офшоров в банках, в первую очередь в Ukio, и пережили значительные метаморфозы. Хотя не всегда на отмытые уже деньги покупались виллы, вековые скрипки, оплачивались выступления Принса на корпоративе и т. п. Так, как пишет The Guardian, активно используемый в схеме офшор Quantus Division Ltd (Британские Виргинские о-ва) за три года перевел порядка $200 тыс. на счета благотворительного фонда принца Уэльского, сына британской королевы Чарльза – Prince Wales’s Charity. Эти средства, в том числе пошли на реставрацию поместья XVIII в. Дамфрис-Хаус в Шотландии.

В фонде говорят, что, конечно же, тщательно изучили пожертвования Варданяна и подвоха не нашли. Как выяснилось, он все же есть. В фонде принца Чарльза могут говорить чистую правду, ведь переведенные деньги «переплавились» в сети «Тройки», но сам по себе вскрывшийся факт отбрасывает тень и на него, и на августейшее семейство. Особенно на фоне скандалов, связанных со вмешательством РФ в кампанию по подготовке Brexit.

В целом же данное расследование стало громким – четвертым уже – байопиком грязных денежных схем как в мире, так и в России в частности. Явственно при этом демонстрируя невероятную токсичность денег лиц из окружения Путина, которые уже подвели под монастырь филиалы Danske Bank в Эстонии, Литве, Латвии и России, а также добавили головной боли горемыке Deutsche Bank и балтийским регуляторам и банковскому сектору в целом.

Но есть и позитивные стороны, обусловленные вышеупомянутыми инициативами американских законодателей, известными под аббревиатурами DASKA, DARDA и VPTA.

Первый в свежей редакции был представлен пятью сенаторами из Республиканской и Демократической партий США 13 февраля. Полное наименование – Defending American Security from Kremlin Aggression Act, или «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». В нем содержатся не только детально прописанные санкции в отношении РФ, но и требование к ведомствам предоставить в Конгрессе отчет о капитале Владимира Путина.

Второй – Defend Against Russian Disinformation Act («О защите от российской дезинформации»). Его авторы – Элис Стефаник (Республиканская партия) и Валь Демингс (Демпартия) – предлагают усилить реакцию Соединенных Штатов на российское вмешательство в выборы. Еще один законопроект, также авторства Стефаник и Демингс, представленный на этой неделе, «О прозрачности в отношении Владимира Путина» (the Vladimir Putin Transparency Act).

Согласно сайту Стефаник их документ перекликается с DASKA, но более конкретен, самостоятелен и персонализирован. То есть касается Путина напрямую. Хотя в совокупности, все три законопроекта в перспективе могут оказать огромное влияние непосредственно на российского президента. И расследования вроде «Тройка-Прачечная» являются серьезным подспорьем для американских правоохранителей, когда те возьмутся за кошельки Путина и его приближенных в случае принятия вышеупомянутых законопроектов.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»