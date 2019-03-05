Медведев ожидает российских марионеток в Украине. Россия нацелена на окончательное уничтожение самостоятельности Киева

Россия требует от Украины политической стабильности для сохранения транзита газа, но сама при этом прилагает все усилия для генерации общественно-политического хаоса.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью люксембургской газете Luxemburger Wort заявил о условиях, при которых может быть сохранен транзит российского газа через украинскую газоторанспортную систему, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников

«Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка» – подчеркнул Медведев.

Каждое из этих условий не очень сложно расшифровать. «Нафтогаз» должен отказаться от своих требований к «Газпрому», забрать иски из арбитражей и не подавать новые. Словом, раз и навсегда согласиться с тем, что «Газпром» прав даже тогда, когда демонстративно нарушает уже заключённые соглашения.

Выгодные условия сделки – это понижение ставки за транзит до суммы, которая понравится в Москве. Если учесть, что ранее министр энергетики России Александр Новак говорил, что украинская ставка в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты, то можно представить себе аппетиты «Газпрома».

Но самым интересным является условие политической стабильности в стране. Ведь совершенно очевидным является тот факт, что политическая нестабильность в Украине – результат российских усилий. Важными сегментами этой нестабильности являются оккупация Крыма и Донбасса, диверсионная деятельность российских спецслужб, антиукраинская пропаганда.

И получается парадоксально – Россия так заинтересована в транзите и политической стабильности, что генерирует нестабильность! И это как-то странно для страны, которая хочет, чтобы через территорию соседнего государства безопасно переправлялось ее сырье.

Впрочем, для Медведева и «Газпрома» политическая стабильность в Украине – вовсе не то, что обычно подразумевают под стабильностью и благополучием. Для Медведева стабильность – это политическое подчинение Украины Кремлю. Это и есть главное условие для сохранения транзита через украинскую ГТС.

И тогда, кстати, два других условия теряют всякий смысл. Пророссийское руководство, на появление которого продолжают рассчитывать в Москве, разумеется, откажется от любых претензий к «Газпрому» и установит ту ставку на транзит, которой добиваются от Киева.

Виталий Портников, «Espreso.TV»