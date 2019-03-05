Украинские колеса для ракет. О вопросе создания универсального тягача для нужд ВСУ

Модернизация вооруженных сил потребовала от производителей не только новых подходов, но и новой техники.

Особенно проблематично было с автомобильным шасси колесной формулы 8х8. В той же американской армии такая база универсальна – на подобных машинах перевозят контейнеры, под габариты которых разрабатывают много чего: от разборных жилых комплексов до боевых лазеров, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

Покупать такие машины на Западе было дорого, а более или менее приемлемая цена на машины такого класса только у белорусов – производства Минского завода колесной техники. Однако так как машины являются базой для большинства российских ракетных комплексов, то Кремль фактически блокировал любые контакты в этом направлении.

Тогда на помощь пришел местный производитель – «АвтоКрАЗ», который в 2014 г. представил полноприводное шасси КрАЗ-7634НЕ. Имея компоновочную схему «кабина перед двигателем», машина предназначена для монтажа спецоборудования массой до 27 т.

Собственно, аппарат – результат сотрудничества с китайскими партнерами. Китайского в новой украинской разработке много – от двигателя Weichai Power мощностью 460 л. с. до кабины Hubei RDGD. И хотя об остальных узлах шасси ничего в официальных пресс-релизах не говорится, мы можем предположить, что коробка передач и мосты на ней тоже китайского производства (хотя, по некоторым источникам, все-таки российского производства ЯМЗ, хотя это и маловероятно).

В целом машина по компоновке вышла достаточно удачной: низкая посадка кабины (всего 2800 мм), что позволяет удобно располагать над кабиной разное спецоборудование. Широкое лобовое стекло обеспечивает прекрасную видимость дороги. Шасси имеет первую и вторую управляемые оси, все мосты ведущие.

Машина официально была принята на вооружение ВСУ, и несколько шасси конце 2018 – начале 2019 г. было закуплено для установки специального оборудования. И вот уже 22 февраля во время испытаний модернизированных зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Куб» на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области была замечена новая отечественная РЛС «Бурштин-1800» на базе КрАЗ-7634НЕ.

А на нескольких международных выставках вооружений КрАЗ предоставил сразу несколько вариантов использования шасси 8х8. На IDEX-2019, которая проходила в феврале текущего года в Объединенных Арабских Эмиратах, впервые были показаны модели пусковой установки берегового противокорабельного комплекса «Нептун» и высокоточной 300-мм системы залпового огня «Вільха».

А ранее – в декабре 2018 г. на EDEX-2018 (Egypt Defense EXpo) – была представлена модель еще одной специальной машины – тяжелого эвакуационного автомобиля КрАЗ-HRV 8×8. Есть основания думать, что именно под это шасси разрабатывается и вариант отечественного перспективного ЗРК «Днепр».

К этой линейке стоит добавить многоцелевой модульный бронеавтомобиль с противоминным V-образным днищем и американским двигателем KrAZ Hurricane, который разрабатывался в 2014–2015 гг. совместно с канадской компанией Streit Group. Машина способна перевозить 12 человек (два в бронекабине и десять в десантном отделении). Бронекорпус может выдерживать подрыв на фугасе в 10 кг тротилового эквивалента.

Хотя был построен один экземпляр и даже представлен на выставке вооружений IDEX-2015, однако интереса ни у зарубежных заказчиков, ни у украинских военных он не вызвал.

Теперь на волне того, что линейка шасси КрАЗ-7634НЕ может стать основной в ВСУ, вполне возможно возобновление и этого, казалось бы, забытого проекта.

Такая универсальность может вызвать большой интерес у зарубежных заказчиков, прежде всего ближневосточных, которые ищут дешевую машину такого класса под габаритное универсальное специальное оборудование. Известно, что уже идут переговоры по РСЗО «Вільха», и можно смело говорить, что она может поставляться именно на КрАЗовском шасси.

В принципе машина очень перспективная и главное, конкурентов для нее на украинском рынке вооружений просто нет. Однако есть одна и большая проблема – качество машин производства «АвтоКрАЗ». Военные на передовой уже неоднократно высказывали претензии по качеству грузовиков, которые ныне поставляются в армию. Казалось бы, предприятие само кровно заинтересовано в улучшении качества и сборки, и комплектующих. Однако, по всей видимости, в этом направлении пока результаты плачевны.

По крайней мере, в сети со ссылкой на представителей фирмы «Аэротехника-МЛТ» (производителя РЛС «Бурштин-1800») появилась информация о том, что новое шасси КрАЗ-7634НЕ 8х8 не смогло самостоятельно доехать из Киева до полигона в Херсонской области. Около Умани «вырвало кардан, полетела раздатка и коробка передач», дальше машину уже тянули.

Все это может свидетельствовать, с одной стороны, о низком качестве деталей, вероятно, китайского производства, с другой – об общей недоведенности конструкции. В целом, конечно, это вопросы решаемые в процессе эксплуатации и доведения машины до ума. Однако такие случаи (особенно если они будут повторяться) могут свидетельствовать и о системном кризисе производства в Кременчуге.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»