По данным Еврокомиссии, в России значительно вырос уровень нетерпимости к украинцам

Отмечается, что российские чиновники и политики шовинистических и ксенофобских высказываний в адрес украинцев.

Уровень нетерпимости в России к украинцам значительно вырос с 2014 года после незаконной аннексии Крыма и российского военного вмешательства, что привело к вооруженному конфликту на востоке Украины, говорится в опубликовнном докладе Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, основанной Советом Европы.

«С 2014 года, в результате незаконной аннексии Российской Федерацией Республики Крым и города Севастополя и российского военного вмешательства, что привело к вооруженному конфликту на востоке Украины, значительно возросла нетерпимость к украинцам. В основном это имеет политическую направленность, когда украинцев изображают врагами России», – говорится в докладе.

В документе указывается, что российские государственные чиновники и политики допускают значительное количество шовинистических, ксенофобских и расистских высказываний, особенно во время избирательных кампаний. Основные их мишени – мигранты с Кавказа и Центральной Азии, мусульмане и украинцы.

«В дискурсе общественных деятелей, политиков и религиозных лидеров регулярно фигурируют гомофобные, трансфобные и ненавистнические высказывания. Нетерпимая публичная риторика все так же остается безнаказанной», – отмечает комиссия.

В то же время ЕКРН сообщает, что, несмотря на антиукраинскую риторику последних лет, нападения на украинцев – редкость, «потому, возможно, что их труднее идентифицировать».

Авторы доклада отметили, что в документе отражена ситуация на 22 июня 2018 года.

В январе комитет Совета Европы выразил обеспокоенность посягательством на права представителей украинского меньшинства в России, которые выступают с заявлениями, противоречащими российской политике в отношении Крыма и конфликта на востоке Украины.

Пресс-служба Совета Европы