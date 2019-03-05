СБУ проводит обыски у автора ресурса пророссийской пропаганды «Антифашист»

По результатам следственных действий будет принято процессуальное решение.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыск в квартире автора ресурса «Антифашист» Владимира Скачко. Информацию об это «Украинской Правде» подтвердили в пресс-центре СБУ.

«Сотрудники СБУ в рамках досудебного расследования по уголовному производству в отношении лиц, связанных с антиукраинской деятельностью российских государственных медиа-структур в Украине, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины проводят обыск дома у фигуранта, одного из главных авторов, которые готовили информационные материалы по заказу российских пропагандистских медиа», – заявили там.

Как сообщило издание «Страна», в квартиру Скачко в связи с обыском прибыл адвокат Алексей Панасюк.

Владимир СкачкоВладимир Скачко последнее время пишет для ресурса пророссийской пропаганды «Антифашист». В частности, в его материалах всплывают слова о «неонацистской оккупации» Украины, якобы намерении Киева «зачистить Донбасс», церковном «расколе» и тому подобном.

Ранее его публиковал «Комитет спасения Украины»

«Украинская Правда»