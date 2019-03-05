Москалькова жалуется в ООН на «ущемление прав крымчан» Украиной

По ее словам, на жителей оккупированного Россией Крыма Киевом «объявлена буквально охота».
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой о содействии в «защите прав жителей Крыма», которые якобы подвергаются преследованию со стороны Украины, сообщает «ТАСС».
Москалькова утверждает, что крымчан на территории Украины арестовывают и осуждают.
Также она возмутилась запретом на въезд в Украину всем мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.
Кроме того российский омбудсмен пожаловалась на невозможность получить шенгенские визы «проживающими на территории Крыма гражданами России».
«Они стали заложниками политики. Это несправедливо по отношению к людям», – считает уполномоченная РФ по правам человека.
Отмечается, что в ответ Мишель Бачелет якобы пообещала изучить все эти вопросы.
«ТАСС»