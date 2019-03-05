«Роскосмос» уволил своего сотрудника назвавшего жителей «хрущевок» – «скотобазой»

Комиссия по этике госкорпорации «Роскосмос» приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в интернете.

Глава одной из организаций корпорации «Роскосмос» Станислав Жарков в переписке с пользователями Facebook назвал жителей попавших под реновацию старых домов «скотобазой». В госкорпорации заявили, что специальная комиссия рекомендовала уволить оскандалившегося сотрудника, пишет «Русская служба BBC».

Все началось с того, что Жарков в Facebook посетовал на то, что люди, переезжающие из «хрущевок» в новое жилье по программе реновации, непременно испортят новые дома.

В другом комментарии сотрудник «Роскосмоса» написал оппоненту: «Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?»

На комментарии Жаркова обратили внимание сразу несколько популярных телеграм-каналов и интернет-изданий, которые опубликовали скриншоты с перепиской. После вала негативных комментариев в соцсетях сотрудник госкорпорации написал комментарий, в котором отметил, что выразил свое личное мнение, никак не связанное с работой «Роскосмоса».

«Мои высказывания были сделаны сгоряча – я сам живу в «хрущевке» и устал от бытовых проблем», – пояснил Жарков, извинившись за свои предыдущие высказывания. Позднее чиновник удалил свои комментарии из сети.

Комиссия по этике госкорпорации «Роскосмос» рассмотрела инцидент и приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в интернете. Кроме того, «Роскосмос» извинился за высказывание Жаркова и подчеркнул, что речь идет о сотруднике ФГУП «Агат» – одной из дочерних организаций.

Представитель ФГУП «Агат» сообщил РИА «Новости», что принято решение об увольнении Жаркова.

«Русская служба BBC»