Росгвардия приступила к морскому патрулированию Керченского моста

Для этого из оккупированного Севастополя в Керчь переброшены новые транспортно-десантные катера.

Боевые катера Росгвардии БК-16 заступили на охрану черноморского побережья недалеко от незаконно построенного Керченского моста, сообщает пресс-служба российского ведомства 5 марта .

«Из Севастополя в Керчь совершили переход высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16», – говорится в заявлении Росгвардии.

Отмечается, что катера успешно прошли ходовые испытания в оккупированном Севастополе и заступили на «охрану» черноморского побережья.

«Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий», – добавили в российской пресс-службе.

БК-16 при сложных погодных условиях способны выполнять маневры на скорости до 80 км/час.

Отмечается, что катера также оснащены навигационными и радиотехническими системами для длительных маневров.

15 мая власти России досрочно и торжественно открыли так называемый керченский мост из России в аннексированный Крым. Президент РФ Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа, сообщили российские СМИ.

16 мая открыли автомобильное движение по этому мосту. В следующем году планируется запустить железнодорожный транспорт.

Пресс-служба Росгвардии