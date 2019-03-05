Лукашенко назвал свои условия объединения Беларуси с Россией

Нацлидер Беларуси заявил, что «союзное государство может существовать только на условиях равноправного партнерства».

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия. Он сказал об этом во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает «БелТА».

«Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации», – заявил Лукашенко.

«При этом основной принцип данного проекта – равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен», – добавил он.

По его словам, принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. «Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым», – отметил белорусский президент.

Также Лукашенко сказал, что «исторически самое широкое поле для взаимодействия» у Беларуси сложилось с Россией, но из-за этого же есть много постоянно возникающих вопросов, в частности, в экономической сфере.

«В иных других проблем практически не существует», – подчеркнул президент Беларуси.

9 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.

Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.

«БелТА»